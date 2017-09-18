Алек Болдуин получил «Эмми» благодаря Трампу

Американский актер Алек Болдуин получил «Эмми» за пародию на президента США Дональда Трампа в популярном музыкально-юмористическом шоу NBC «Saturday Night Live», сообщает AFP. Принимая награду, он отметил: «Полагаю, мне следует сказать "Ну, наконец-то, господин президент, вот ваша "Эмми"». Ранее Трамп не раз сетовал, что ни разу не получил «Эмми» за риалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice).

У Болдуина в активе уже есть «Эмми» за роль первого плана в сериале «Студия 30» («30 Rock»), нынешнюю награду он получил за лучшую роль второго плана в комедийном сериале. Трампа он пародировал также на митингах противников нынешнего президента, не вызывая одобрения у оригинала. Незадолго до голосования на президентских выборах в ноябре 2016 г. Трамп раскритиковал этот образ Болдуина, назвал его попыткой повлиять на выборы через СМИ и заметил, что уже пора закрыть скучное и несмешное шоу «Saturday Night Live».

69-я ежегодная церемония вручения «Эмми» за лучшие телевизионные проекты прошла 17 сентября в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Триумфатором стал сериал «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale). Он получил премию в главной категории - как лучший драматический сериал, его создатель Рид Морано признан лучшим режиссером, исполнительница главной роли Элизабет Мосс награждена за лучшую роль первого плана, сообщает ВВС.

Николь Кидман получила «Эмми» как лучшую роль в мини-сериале «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies), сам сериал также отмечен наградой в своей категории.