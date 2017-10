В России начнет продаваться косметика Shu Uemura

Японская косметическая марка Shu Uemura начала официально продаваться в России. С 1 октября заработал онлайн-магазин бренда, где представлены декоративная косметика, косметика для ухода за кожей, а также аксессуары. 6 октября откроется первый офлайн-магазин – корнер в московском ЦУМе.

Shu Uemura - именной бренд визажиста Шу Уемуры, созданный в 1967 г. Первоначально компания называлась Japan Make-up Inc., затем ее переименовали в JM Shu Cosmetics Inc., а в 1982 г. - в Shu Uemura Cosmetics Inc. Первый фирменный магазин Shu Uemura открылся в 1983 г. в Токио. В 2004 г. бренд бы куплен французским косметическим гигантом L’Oreal.