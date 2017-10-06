Картины Поленова и Коровина на 18 млн рублей украли у пенсионерки в Петербурге

В Петербурге неизвестные украли картины Василия Поленова и Константина Коровина из дома пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального МВД.

О краже в полицию сообщила 69-летняя жительница одного из домов по улице Глухая Зеленина. По словам женщины, вор проник в ее квартиру и похитил картины известных художников, Василия Поленова и Константина Коровина. Потерпевшая заявила, что ущерб от кражи составил 18 млн руб. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).