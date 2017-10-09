Умер французский актер Жан Рошфор

Во Франции в возрасте 87 лет умер актер Жан Рауль Робер Рошфор, сообщает Le Point.

Жан Рошфор сыграл более сотни ролей в кино, театре и на телевидении. Он трижды получал главную кинонаграду Франции – премию «Сезар». В 1976 г. ему вручили ее за лучшую роль второго плана в фильме «Пусть начнется праздник» (Que la fete commence, 1975), в 1978 г. его удостоили статуэтки за лучшую мужскую роль в фильме «Краб-барабанщик» (Le Crabe-tambour, 1977), наконец, в 1999-м ему присудили почетную премию «Сезар» за большой вклад в развитие французского кинематографа.

Рошфор известен по ролям в таких картинах, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Человек с поезда», «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник» и «Фанфан-тюльпан».

Актер также снялся в комедийных лентах «Астерикс и Обеликс в Британии», «Мистер Бин на отдыхе», «Миллион лет до нашей эры» и мини-сериале «Граф Монте-Кристо».