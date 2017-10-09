Swatch запустила интернет-магазин в России

Интернет-магазин Swatch начал работу в России. На сайте представлены основные коллекции часов, новинки и специальные коллаборации. Также есть разделы с очками и бижутерией. Ассортимент интернет-магазина чуть шире, чем офлайн. Например, многие новинки будут появляться там раньше, чем в магазинах, а некоторые модели (новые коллаборации или часы из прошлых коллекций) будут доступны только онлайн.

Также все посетители сайта смогут воспользоваться дополнительными услугами: изменить размер стальных браслетов, отправить часы в подарок вместе с открыткой или собрать модель с собственным уникальным дизайном из коллекции Swatch X You, уточняют представители бренда.

Заказы можно оплатить онлайн или при получении, доставка осуществляется по всей России.