Сборная Украины потеряла шансы на участие в ЧМ-2018

Сборная Украины по футболу проиграла последний матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в России в 2018 г. Украинцы уступили в Киеве сборной Хорватии со счетом 0:2. У хорватов во втором тайме дважды отличился Андрей Крамарич.

Украина заняла третье место в группе I. Хорваты стали вторыми и сыграют стыковые матчи за право поехать в Россию. Победителем группы стала сборная Исландии, которая таким образом обеспечила себе участие в чемпионате мира в следующем году.