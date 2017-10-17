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ТАСС сообщает о госпитализации актера Михаила Кокшенова с подозрением на инсульт

Народный артист России Михаил Кокшенов был госпитализирован во вторник в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Об этом рассказал ТАСС источник в медицинских кругах Москвы.

По словам собеседника агентства, актеру стало плохо на улице. Он был доставлен в больницу на скорой помощи в состоянии средней тяжести.

О госпитализации Кокшенова ранее во вторник сообщали РЕН ТВ и Lifenews.

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 г. Он сыграл более чем в 100 фильмах. Актер наиболее известен по ролям в фильмах «Даурия», «Не может быть!», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Кокшенов также выступил режиссером кинокартин «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Племянник, или Русский бизнес 2».