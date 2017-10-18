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В Москве прошла церемония прощания с актером Дмитрием Марьяновым

В Москве в Доме кино прошло прощание с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался на 48-м году 15 октября.

На церемонию прощания пришли его друзья и коллеги: спортсмен Николай Бадюк, музыкант Алексей Кортнев, жена Николая Караченцева актриса Людмила Поргина, представители байкерских движений (артист увлекался ездой на мотоцикле), а также актеры Гоша Куценко, Марат Башаров, Александр Домогаров, Дмитрий Певцов, Ирина Апексимова, Андрей Смоляков, Георгий Мартиросян, Валерий Николаев, Александр Стриженов, Федор Добронравов и другие.

В конце церемонии с Марьяновым попрощались его родственники. После панихиды близкие артиста отправятся на похороны на Химкинское кладбище. Церемония прощания завершилась около 13.00 мск.

По предварительным данным, причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб. Он почувствовал себя плохо 15 октября в подмосковной Лобне, друзья отвезли его в городскую больницу. В больнице около 19.30 констатировали смерть актера.

СМИ сообщали, что, по словам друзей Марьянова, в службе «скорой» им ответили, что бригада не сможет приехать оперативно, поэтому они решили повезти его в больницу в Лобне сами. После этих сообщений в региональном минздраве была начата служебная проверка.

В пресс-службе минздрава Московской области заявили, что те, кто вызвал скорую помощь Марьянову, отменили вызов сами четыре минуты спустя.