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В московском метро начали продавать браслеты «Тройка»

В метро Москвы начали продавать силиконовые браслеты, которые имеют функционал транспортной карты «Тройка». Об этом сообщается в среду на официальном портале мэра столицы.

Сейчас браслеты продаются на станциях «Пушкинская», «Маяковская» и «Трубная». Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов уточнил, что в наличиии имеются «женские» браслеты в девяти цветах, а «мужские» - в двух. В рамках пилотного проекта тираж браслетов составит 500 штук.

Ранее заместитель столичного градоначальника, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов говорил «Интерфаксу», что силиконовые браслеты, а также керамические кольца с функционалом «Тройки» появятся в продаже в конце октября.

В конце июля стало известно, что оплатить парковку на улицах Москвы и на закрытых городских стоянках со шлагбаумами можно будет также картой «Тройка». Сейчас паркоматы в зоне платных парковок принимают банковские и парковочные карты (выпускаются номиналом 500 и 1000 руб.).