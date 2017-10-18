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Генпрокуратура получила уже 43 жалобы Поклонской на фильм «Матильда»

Генеральная прокуратура России уже рассмотрела 41 обращение от депутата Госдумы Натальи Поклонской по фильму режиссера Алексея Учителя «Матильда». На днях она получила еще два обращения от депутата. Об этом рассказал в среду официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Пока, по его словам, прокуратура не нашла нарушений законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения картины.

17 октября Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке, в котором она призвала его отозвать прокатное удостоверение «Матильды».