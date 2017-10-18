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Мосгорсуд заблокировал пиратскую копию «Матильды» в интернете

Мосгорсуд в среду решил заблокировать показ пиратской копии фильма Алексея Учителя «Матильда», которая была опубликована в интернете. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда.

Ранее в среду стало известно, что Генпрокуратура получила уже 43 жалобы депутата Госдумы Натальи Поклонской на эту кинокартину. 41 жалоба была уже рассмотрена ведомством. Пока, по его данным, оно не обнаружило нарушения законодательства в процессе создания фильма, а также его проката и финансирования.