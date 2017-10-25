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В метро Лондона появился «российский» поезд

В метрополитене Лондона запущен тематический поезд «Сердце России», передает «РИА Новости».

Поезд из семи вагонов начал курсировать в рамках реализации проекта, приуроченного к перекрестному году науки и образования России и Великобритании.

Благодаря поезду британцы смогут узнать больше информации о достижениях России и СССР в науке, архитектуре, балете, искусстве, литературе, кинематографе и космической отрасли. Для оформления поезда использованы цвета российского флага: белый, красный и синий. Стены вагонов оформлены тематически.

«Я надеюсь, что все люди, путешествующие на этом поезде, как молодые, так и пожилые, у них зажжется интерес, и они узнают много нового о русской культуре и истории», — заявил во время церемонии запуска поезда главный исполнительный директор Британского совета Киаран Девайн.

Первый замруководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов рассказал, что проект должен повысить интерес британцев к России. Поезд на протяжении трех месяцев будет курсировать по трем линиям метро Лондона – Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт.