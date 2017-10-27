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В Самаре появился первый в России памятник Эльдару Рязанову

В Самаре, родном городе кинорежиссера Эльдара Рязанова, появился памятник народному артисту СССР. На церемонию открытия в город прибыли вдова режиссера Эмма Абайдуллина и его дочь Ольга Рязанова, об этом сообщает в пятницу ТАСС.

Автором первого в России памятника режиссеру стал грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе. Он также является автором памятника в Тбилиси кинорежиссеру Сергею Параджанову. Скульптор изобразил Рязанова сидящим на скамейке в угле сквера его родного дома и как будто бы наблюдающим за публикой.

В середине декабря в родном доме Рязанова откроется музей. В нем расположатся экспозиции с фотографиями и архивными материалами, которые расскажут об истории семьи режиссера, о его творчестве, о том, что его связывало с Самарой.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 г. В ноябре 2015 г. Рязанов ушел из жизни в Москве в возрасте 89 лет. Среди известных картин режиссера - «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Вокзал для двоих».