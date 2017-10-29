«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:0
Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Голы в ворота «Зенита» забили полузащитники Джефферсон Фарфан на 57-й и 69-й минутах матча и Алексей Миранчук на77-й.
На данном этапе «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (32 очка), «Зенит» занимает 2-е место (29 очков).
В следующем туре «Локомотив» 5 ноября примет у себя московский ЦСКА, «Зенит» в этот же день сыграет на выезде с казанским «Рубином».