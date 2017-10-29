«Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:0

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Telegram в октябре заблокировал более 8500 каналов за связь с терроризмом

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер в октябре заблокировал более 8500 каналов, связанных с терроризмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Telegram никогда не поддавался давлению со стороны чиновников, которые хотели, чтобы мы проводили политическую цензуру. Свобода слова — одна из ценностей, которую мы отстаиваем последние 11 лет, сначала в России, а затем и во всем мире. Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram должны уважать, например Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8500 каналов, связанных с терроризмом», — написал Дуров.

Он привел в пример один иранский Telegram-канал, который призывал бросать камни в окна зданий и транспортных средств (школ, храмов, автобусов) и снимать это на камеру. «Мы связались с администраторами канала и попросили их прекратить этот конкурс вандализма», — говорится в сообщении. Когда требование было проигнорировано, канал был заблокирован, заключил Дуров.

«Поощрять насилие и призывать к действиям, которые могут нанести ущерб невинным людям, не правильно», — добавил основатель Telegram.