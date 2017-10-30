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Актер Кевин Спейси признался в нетрадиционной ориентации

Американский актер Кевин Спейси признался в нетрадиционной ориентации и принес извинения актеру Энтони Рэппу, который ранее обвинил Спейси в домогательствах.

Рэпп, которому сейчас 46 лет, заявил Buzzfeed, что Спейси пытался соблазнить его на вечеринке в 1986 г. Тогда Рэппу было 14 лет, а Спейси – 26. По словам Рэппа, с тех пор он ни разу не разговаривал со Спейси.

«Я, честно говоря, не помню встречи, это произошло более 30 лет назад. Но если я поступал так, как он описывает, я должен принести ему искренние извинения за то крайне неуместное пьяное поведение, и я сожалею, что чувства, которые он описывает, преследуют его все эти годы», – написал Спейси в своем Twitter.

Также актер подчеркнул, что эта история побудила его рассказать и о других вещах, связанных с его жизнью: «Как знают мои близкие, у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин, и у меня были романтические отношения с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и теперь я выбираю жить как гей».

Спейси – обладатель двух «Оскаров»: за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Подозрительные лица» и за лучшую мужскую роль в фильме «Красота по-американски». Он известен ролями в фильмах «Жизнь Дэвида Гейла», «Семь», «Время убивать», «Несносные боссы» и др. Он также сыграл президента США в сериале «Карточный домик». За эту роль Спейси получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в телевизионном сериале – драма» и две премии Гильдии киноактеров США.