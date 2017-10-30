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Путин прокомментировал дело Серебренникова

Российский президент Владимир Путин прокомментировал расследование уголовного дела, фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, передает «РИА Новости».

«Что касается дела Серебренникова. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», - сказал глава государства. Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал режиссера творческим человеком, художником.

По его словам, много кто из деятелей культуры обращался к нему в связи с делом Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн руб.

В мае 2017 г. в московском театре «Гоголь-центр» и дома у Серебренникова был проведен обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам хищения госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Сначала по делу были арестованы бухгалтер Нина Масляева и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Потом в сизо отправили бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, а Серебренников поместили под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов дела. В начале октября ее перевели под домашний арест. Другие фигуранты дела вину не признают.