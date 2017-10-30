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Путин прокомментировал дело Серебренникова

РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин прокомментировал расследование уголовного дела, фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников, передает «РИА Новости».

«Что касается дела Серебренникова. Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», - сказал глава государства. Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал режиссера творческим человеком, художником.

По его словам, много кто из деятелей культуры обращался к нему в связи с делом Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн руб.

В мае 2017 г. в московском театре «Гоголь-центр» и дома у Серебренникова был проведен обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам хищения госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Сначала по делу были арестованы бухгалтер Нина Масляева и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин. Потом в сизо отправили бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, а Серебренников поместили под домашний арест.

Масляева заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов дела. В начале октября ее перевели под домашний арест. Другие фигуранты дела вину не признают.

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Политика
Новости

Путин рассказал о пользе конкуренции на выборах

РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил, что для выборов важна конкуренция. Благодаря ей формируется власть, отвечающую чаяниям людей. Такое мнение глава государства высказал на заседании Совета по правам человека.

По его словам, необходимо обеспечить конкуренцию, чтобы повысить интерес. При этом «не просто повысить интерес, а сформировать более эффективную власть, которая бы отвечала чаяниям людей, вот что самое главное», добавил Путин.

Выборы президента будут проходить в России в марте 2018 г., избирательная кампания начнется в декабре этого года. О желании участвовать в президентской гонке уже заявили телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

Ранее о планах выдвинуть свою кандидатуру также заявляли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания Finnair начнет взвешивать пассажиров

Ведомости
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Финская авиакомпания Finnair в ближайшие дни начнет взвешивать пассажиров в аэропорту перед вылетом, сообщает информагентство Yle. Компания хочет получать приблизительную информацию об общем весе пассажиров и их ручной клади. Взвешивание будет добровольным.

Информация будет использоваться перевозчиком для оптимизации процесса загрузки и заправки самолетов.

Первые взвешивания пассажиров и их багажа начнутся в ноябре 2017 г. на добровольной основе. Вес пассажира будет сообщаться только ему, в базу данные будут вноситься анонимно.

Сейчас Finnair использует данные Европейского агентства авиационной безопасности от 2009 г. Согласно этим данным, вес мужчины и его ручной клади в среднем составляет 88 кг, женщины – 70 кг, ребенка до 12 лет – 35 кг.

Компания также хочет знать, насколько отличается вес пассажира с учетом одежды зимой и летом.

«Летом и зимой вес отличается, люди зимой надевают куртки, теплую обувь и прочую одежду. Также различается ручная кладь деловых путешественников и туристов», - заявил директор по связям с общественностью Finnair Пайвит Талквист.

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Политика
Новости

Журналистка «Эха Москвы» Фельгенгауэр не знала напавшего на нее с ножом мужчину

Интерфакс/Ведомости
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Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сообщила следователям, что она не знала напавшего на нее с ножом мужчину. Об этом рассказал «Интерфаксу» ее адвокат Сергей Бадамшин.

По ее словам, обвиняемый Борис Гриц «хотел не просто напасть на нее, а убить». Адвокат добавил, что здоровье журналистки улучшается, но этот процесс будет длительным.

Нападение на журналистку произошло 23 октября в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Неизвестный прорвался в редакцию и нанес Фельгенгауэр удар ножом в шею. Журналистка была госпитализирована в Институт им. Склифосовского. Там ее прооперировали.

Основная версия покушения на убийство Фельгенгауэр связана с психическим состоянием Бориса Грица. «Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности», - сказали ранее в Следственном комитете России.

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Политика
Новости

Манафорта обвинили в незаконном лоббизме в пользу Януковича и отмывании средств

Ведомости
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Экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Об этом говорится в распространенном в понедельник минюстом США официальном обвинении, подготовленном спецпрокурором Робертом Мюллером.

Статьи обвинения - заговор против США, заговор с целью отмывания денег, незаконный лоббизм в интересах иностранных государств, обман и введение в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA), а также незарегистрированные банковские и финансовые счета.

Согласно документу, сумма незаконно отмытых Манафортом средств составила $18 млн, а через офшорные счета прошли $75 млн. Речь идет о лоббизме в интересах Партии регионов экс-президента Украины Виктора Януковича с 2006 по 2015 г., о котором обвиняемые не уведомили власти США и деньги от которого проводили через третьи страны с целью сокрытия. «Манафорт использовал свое сокрытое благосостояние для роскошной жизни в США, не платя налогов на этот доход», - пишет минюст.

Эти обвинения не касаются предвыборной кампании Трампа. Сегодня стало известно, что Манафорт сдался ФБР.

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Политика
Новости

Путин отметил сокращение количества НКО – иностранных агентов вдвое за последний год

Интерфакс/Ведомости
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Количество некоммерческих организаций (НКО), которые признаны в России иностранными агентами, за последний год сократилось вдвое. Это составляет 0,39% от всех российских НКО. Об этом сообщил в понедельник президент России Владимир Путин.

Путин уточнил, что количество НКО сократилось со 165 до 89. Он отметил, что в этом году в реестр «внесено в четыре раза меньше организаций, чем в 2016 г.». Такого результата удалось достигнуть благодаря изменению позиций некоммерческих организаций, пояснил он.

Президент подчеркнул, что для исключения из реестра надо или прекратить заниматься политической деятельностью, или отказаться от получения иностранного финансирования.

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Бизнес
Новости

Ввоз гранатов и баклажанов в Россию разрешен с 27 турецких предприятий

Ведомости
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Россельхознадзор разрешил поставки гранатов и баклажанов с 30 октября с 27 турецких предприятий. Об этом говорится на сайте ведомства.

Россельхознадзор опубликовал полный список турецких компаний: 20 компаний из них занимаются поставками гранатов, четыре – и гранатов, и баклажанов, еще три компании поставляют только баклажаны.

Решение о возобновлении поставок принято по итогам визита специалистов Россельхознадзора в сентябре-октябре этого года на турецкие предприятия.

Ранее официальный представитель ведомства Юлия Мелано говорила, что Россия разрешит турецким компаниям поставки баклажанов и гранатов с 30 октября.

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Финансы
Новости

ЦБ вернул санируемому «Пересвету» право обслуживать счета ОПК

Интерфакс
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ЦБ вернул «Пересвет» в список банков, в которых могут открывать счета и депозиты предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также их дочерние компании. Об этом свидетельствует информация на сайте Банка России. ЦБ указал «Пересвет» как банк, который находится под прямым или косвенным контролем государства.

«Пересвет» перестал удовлетворять требованиям для открытия счетов и привлечения на депозиты средств предприятий ОПК в октябре 2016 г., когда ЦБ ввел в банк временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В апреле этого года ЦБ решил санировать «Пересвет» через конвертацию обязательств банка в капитал. Санатор – подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов, в июне он получил 99,9% в капитале «Пересвета» – после дополнительной эмиссии акций на 10 млн руб.

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Политика
Новости

Путин назвал странной линию защиты Никиты Белых

Ведомости
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Президент Владимир Путин назвал странными объяснения, данные в суде обвиняемым во взяточничестве экс-губернатором Кировской области Никитой Белых.

«Согласитесь, странным является объяснение, согласно которому губернатор региона берет деньги у предпринимателя, и не у себя в Кировской области, а в Москве, и не у себя в кабинете, а в ресторане», — заметил президент в ответ на заявление правозащитницы Людмилы Алексеевой на заседании Совета по правам человека в понедельник.

Алексеева во время своего выступления заявила, что знает Белых много лет и готова поручиться, что он взяток не брал: «Не такой человек». Комментируя дело Белых, Путин оговорился, что не хочет предвосхищать решение суда в отношении бывшего губернатора.

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Бизнес
Новости

«Люксор» опроверг информацию в СМИ о задержании совладельца компании

РИА Новости
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Сеть кинотеатров «Люксор» опровергла информацию в СМИ о задержании совладельца компании, гендиректора ЗАО «Синемаменеджмент» Евгения Ленского за неуплату налогов. Как уточнили в компании, часть долга перед налоговыми службами уже погашена, на данный момент Ленский сотрудничает с ФНС для скорейшего погашения оставшейся суммы задолженности.

В компании признали, что в 2017 г. налоговая служба провела плановую проверку ЗАО «Синемаменеджмент». После этого была доначислена сумма налогов за последние три года. «Ни о каких задержаниях либо иных мерах пресечения лично Евгения Ленского речи не идет», - заявили в компании.

Ранее в управлении СКР по Москве рассказали, что Ленский является фигурантом уголовного дела за неуплату налогов на общую сумму 24 млн руб. по статье «неисполнение обязанностей налогового агента».

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Политика
Новости

Бывшего сенатора Джабраилова будут судить за стрельбу в отеле Four Seasons

Интерфакс/Ведомости
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Тверской суд Москвы займется делом экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Дата заседания по этому делу еще не назначена.

Ранее источник агентства говорил, что Джабраилову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное с применением оружия). Свою вину он не признал.

26 октября стало известно, что Тверской суд Москвы оштрафовал на 4000 руб. Джабраилова за употребление наркотиков.

Экс-сентанор был задержан 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. СМИ писали, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. При этом никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента Джабраилов был отпущен под подписку о невыезде.

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Политика
Новости

Генпрокуратура требует от Ростехнадзора обеспечить соблюдение прав предпринимателей в ходе проверок

Ведомости
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Генпрокуратура потребовала от Ростехнадзора устранить нарушения, допущенные территориальными подразделениями службы в ходе проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Как выяснилось, вопреки требованиям закона сотрудники ведомства продолжают требовать у предпринимателей документы, уже имеющиеся в распоряжении контрольного органа, запрашивают информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе другой проверки, наконец — поводом для проверки остаются анонимные сообщения (поправки в закон, запрещающие контролерам визиты на предприятия на основании анонимных сообщений, действуют с июля 2016 г.). Например, по анонимному сообщению руководитель Западно-Уральского управления Ростехнадзора в феврале этого года распорядился провести внеплановую выездную проверка деятельности АО «Уфимский тепловозоремонтный завод».

Выявлены также случаи неполного внесения либо невнесения Ростехнадзором информации о планируемых проверках при формировании ведомством соответствующего реестра, сообщает надзорное ведомство. Невнесение в Единый реестр проверок данных о проводимых проверках и об их результатах ограничивает доступ субъектов предпринимательства к такой информации и нарушает провозглашенный в законе принцип защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подчеркивают в Генпрокуратуре.

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