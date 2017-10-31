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Netflix приостановил работу над шестым сезоном сериала «Карточный домик»

Ведомости
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Netflix приостановил работу над шестым сезоном сериала «Карточный домик», который, как сообщал ранее телеканал, должен был стать последним.

Работа приостановлена «до дальнейшего уведомления», сообщает Netflix в Twitter. Там уточняется, что это даст время «пересмотреть нынешнюю ситуацию с нашими партнерами-продюсерами в MRC». На этой неделе руководство планирует обсудить сложившуюся ситуацию с актерами и съемочной группой.

В понедельник стало известно, что шестой сезон сериала «Карточный домик» будет последним, его выход запланирован на 2018 г. Объявление о закрытии проекта было сделано на фоне скандала с актером Кевином Спейси, сыгравшим в сериале роль президента США. Его обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп. Инцидент якобы произошел 30 лет назад. После этого Спейси признался в нетрадиционной ориентации и принес Рэппу извинения.

Во вторник Международная академия телеискусств, вручающая премию «Эмми», решила не вручать Спейси награду International Emmy Founders Award из-за обвинения актера в домогательствах.

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Политика
Новости

Власти США расширили санкции против Ирана

Reuters
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Американские власти добавили в список террористов ряд физических лиц и компаний, в отношении которых ранее были введены санкции по другим статьям, в частности связанным с распространением оружия массового уничтожения и нарушениями прав человека, передает Reuters. Соответствующий документ опубликован на сайте минфина США.

В документе говорится, что санкционный режим был расширен из-за «поддержки мирового терроризма в соответствии с одним из положений закона о противодействии противникам США посредством санкций».

В конце июля конгресс США принял законопроект, ужесточающий санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent впервые с июля 2015 года превысила $61 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов впервые с июля 2015 г. превысила $61 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 20.57 мск цена январских фьючерсов Brent увеличилась на 0,39% и составила $61,07 за баррель. При этом стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла к этому времени на 0,63% до $54,49 за баррель.

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Бизнес
Новости

Суд в Подмосковье признал экс-руководителя «Нафтогаза» банкротом

ТАСС
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Бывший председатель правления украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» Игорь Бакай признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Московской области, передает ТАСС.

«Суд признал Бакая несостоятельным и ввел в отношении него процедуру банкротства гражданина», - рассказали агентству в суде. Суд постановил реализовать до 14 марта 2018 г. имущество Бакая, на этом настаивали кредиторы. «Судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры реализации имущества назначено на 15 марта 2018 г.», - уточнили в арбитраже, отметив, что решение по делу было вынесено еще 27 сентября.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Бакай обвиняется в хищении 630 млн руб. у компании «Металлоинвест», принадлежащей Алишеру Усманову. 27 октября Таганский суд Москвы заключил Бакая под стражу до 12 ноября.

В свою очередь в МВД отметили, что по факту мошенничества с договором займа возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК. Адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что ничего не знает об этом деле.

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 1 ноября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

доля рубля в расчетах с другими странами растет (приложение «Ведомости &. Евразийская интеграция»);

молодежь все реже скрывает размер своей зарплаты;

отдавая приказы, молодые руководители делают типичные ошибки.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как открывать новые месторождения в России и попасть в список Forbes рассказал в интервью совладелец Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов

и статью на полосе «Комментарии»: как получилось, что революции в 2017 г. никто не остановил.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

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Политика
Новости

Яровая призвала освободить россиян от оплаты установки счетчиков

Ведомости
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Устанавливать и заменять счетчики в квартирах, а также снимать их показания должны не жильцы, а снабжающие организации - иное абсурдно, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Кто должен оплачивать приборы учета? Тот, кто продает услуги. Мы с вами ведь не ходим в магазины со своими весами. Это абсурд, и думаю, нам надо повернуть ситуацию в зону здравого смысла», - передала слова Яровой «Парламентская газета». Она предложила профильным министерствам и ведомствам разработать предложение в течение месяца.

Это возможно при создании системы автоматического учета данных потребления, сказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. «Бесполезно каждому ставить свой прибор со своими параметрами, все это должно быть в системе, которая должна быть организована в первую очередь за счет тех, кто управляет городским хозяйством, это безусловно повысит эффективность. Мы сейчас отрабатываем эту стратегию, думаю, что 2018 год - это перспектива для изменения соответствующей нормативной базы», - сказал он.

По его мнению, собственники квартир не должны следить за сроками поверки счетчиков и передавать данные учета.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут платить за общедомовые коммунальные услуги - горячую, холодную воду и электроэнергию - по общедомовому счетчику, а не по региональному нормативу.

Отметим, что сейчас Москва выбирает стандарт «интернета вещей» IoT - сети, в которую смогут входить и такие приборы, как квартирные счетчики потребления. Как наиболее перспективные пока рассматриваются два стандарта: NB-IoT и LoRaWAN (LoRa) – их тестируют МТС и «Эр-телеком холдинг».

Выбор редактора
Политика
Новости

На борту экстренно севшего в Одессе лайнера не нашли взрывчатку

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов не нашли подозрительных предметов в сумке, обнаруженной на борту турецкого лайнера, экстренно севшего в аэропорту Одессы. Об этом советник главы нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк написал в Facebook.

По его словам, один из пассажиров самолета долгое время был в туалете, потом вышел оттуда переодетый в другую одежду. «В спрятанных и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного», — написал он. Форостяк также уточнил, что с данным пассажиром - гражданином Литвы - на данный момент общаются сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее стало известно, что лайнер, выполнявший рейс из «Домодедово» в Турцию, экстренно сел в аэропорту Одессы из-за подозрительной сумки на борту. «Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный осмотр туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку», — отметил Форостяк.

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Бизнес
Новости

«Инвитро» рассказала об утилизации биоматериалов россиян

Ведомости
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«Инвитро» рассказала о том, как происходит утилизация биоматериалов россиян. В компании заверили, что биологические материалы граждан России не поставляются за границу, а утилизируются на территории России.

Как уточнили в «Инвитро», весь биоматериал из медицинских офисов компании поступает в лабораторные комплексы, расположенные на территории России. «Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790-10», - отметили в пресс-службе.

Компания не занимается научными исследованиями в сфере генома человека и строго соблюдает закон о персональных данных.

В понедельник, 30 октября, президент Владимир Путин заявил, что кто-то за рубежом занимается сбором биоматериала россиян. «Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», - сказал глава государства на заседании Совета по правам человека.

Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил его слова. Он уточнил, что сбор биоматериалов был зафиксирован российскими спецслужбами.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» снизил прибыль в 1,7 раза при росте пассажиропотока

Интерфакс
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«Аэрофлот» снизил прибыль по РСБУ за январь-сентябрь 2017 г. в 1,7 раза до 25,5 млрд руб., выручка за этот период увеличилась на 3,8% до 340,7 млрд руб., следует из отчета авиакомпании. При этом «Аэрофлот» за 9 месяцев перевез на 14,2% больше пассажиров - 24,8 млн.

Базовая прибыль на одну акцию составила 23 руб. против 38,58 руб. на конец сентября прошлого года.

Коммерческие расходы за отчетный период выросли на 4,2% до 23,5 млрд руб., управленческие - остались примерно на прошлогоднем уровне, составив 7,8 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на конец сентября 2017 г. составили 9,05 млрд руб. против 17,74 млрд руб. в начале года. Краткосрочные обязательства «Аэрофлота» выросли с 79,58 млрд руб. до 86 млрд руб.

«Аэрофлот» - крупнейшая группа авиакомпаний в России. Объединяет одноименного перевозчика, работающего в премиальном сегменте, а также дочерние компании «Россия» (средний сегмент), «Победа» (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке «Аврору». Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту «Аэрофлота», 45,8% находятся в свободном обращении.

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Политика
Новости

Подлодка «Великий Новгород» выпустила ракеты «Калибр» по объектам ИГ

Ведомости
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Российская подводная лодка «Великий Новгород» выпустила крылатые ракеты «Калибр» по объектам «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России.

На момент пуска ракет подлодка была в восточной части Средиземного моря. Залповый удар был нанесен при подводном положении «Великого Новгорода». Ракеты достигли объектов запрещенной в России террористической организации.

Три крылатые ракеты достигли цели и уничтожили пункты управления, укрепительный район со скоплением боевиков и бронетехники ИГ, а также склад вооружения и боеприпасов боевиков недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль, отметили в оборонном ведомстве.

Поражение целей подтверждают данные объективного контроля, уточнили в Минобороны.

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Экономика
Новости

Орешкин получил 4000 резюме после объявления в Facebook

РИА Новости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о том, что после публикации на странице в Facebook информации об открытой вакансии ему подали около 4000 резюме. Он уже завершает ознакомление с ними.

«Поступило по истории, которая была объявлена в Facebook, 4000 резюме. Я как раз заканчиваю их просмотр, и в ближайшее время объявим, что будет происходить в дальнейшем», — пояснил министр.

Орешкин в начале октября посетовал на то, что Минэкономразвития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами. Он попросил тех, кто хочет работать в министерстве, отправлять ему резюме в Facebook.

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Бизнес
Новости

«Интерфакс»: бывшего руководителя «Нафтогаза» обвинили в хищении $12 млн

Интерфакс
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Бывшего председателя правления украинской компании «Нафтогаз» Игоря Бакая обвиняют в хищении $12 млн у Metalloinvest Limited, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее ТАСС сообщил, что суд арестовал Бакая до 12 ноября.

«Бакай... совместно с пока еще не установленными лицами совершил хищение у Metalloinvest Limited $12 млн, полученных в рамках договора займа», - пояснил источник.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию о задержании 54-летнего мужчины, подозреваемого в хищении более 630 млн руб. у одного из горно-металлургических холдингов. Личность задержанного раскрывать не стали, как и название компании.

По мнению ведомства, мужчина от имени юрлица заключил договор займа с горно-металлургическим холдингом. Займ погашен не был. Подозреваемый распорядился полученными деньгами по своему усмотрению, добавили в ведомстве. Следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное дело по признакам преступления ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество).

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