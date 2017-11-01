Стиль жизни

Новости

Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург»

В возрасте 56 лет скончался актер Театра им. Ленсовета Сергей Кудрявцев. Ранее он снимался в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Бандитский Петербург». Информация об этом размещена на официальной странице театра в Facebook.

«Скорбим вместе с родными и близкими», - говорится в сообщении. Кудрявцев умер 1 ноября после тяжелой болезни. Прощание с артистом будет проходить 3 ноября.

Кудрявцев родился 21 сентября 1961 г. Ранее он работал в Александринском театре, Камерном театре Малыщицкого, Гатчинском ТЮЗе. С 2005 г. перешел в Театр им. Ленсовета.