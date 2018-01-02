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Почти 80 московских музеев будут работать бесплатно в новогодние праздники

Почти 80 музеев Москвы бесплатно работают в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэрии столицы.

Бесплатный вход в 77 музеев будет со 2 по 7 января. В программе участвуют те музеи, которые находятся под управлением департамента культуры, уточняется в сообщении. Например, музей археологии, музей космонавтики, выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина, дом-музей Марины Цветаевой, мультимедийный комплекс актуальных искусств и др.

Некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи. Кроме того, отдельные экспозиции могут также остаться платными, уточняется в сообщении.

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