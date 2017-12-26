Афиша на праздники: елки, выставки, кино и спектакли для каникул

«Мельница»

В мультфильме «Три богатыря и принцесса Египта» злокозненный тринадцатый месяц Дурило, притворившись Дедом Морозом, обманул богатырей, похитил их жен – и все ради того, чтобы добыть спрятанную в египетской пирамиде чашу огня, благодаря которой на земле существует равновесие тепла и холода. Решающую роль в победе сил добра традиционно сыграл княжеский конь Юлий – едва ли не самый популярный персонаж мультфильмов про русских богатырей

9/15