Афиша на праздники: елки, выставки, кино и спектакли для каникул
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Новые «Елки», шестой фильм традиционной новогодней франшизы, оказались лучше всех предыдущих. Во-первых, они опять смешные (а новелла с Дмитрием Нагиевым очень смешная), а во-вторых, если предыдущие пять частей были попыткой бойкой комедии ситуаций, то в новых «Елках» во всей красе является комедия характеров
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«Движение вверх» – картина, способная на два часа превратить в болельщиков даже ненавистников спорта. В центре сюжета – финальный матч по баскетболу на Олимпиаде 1972 г. в Мюнхене, где советская сборная выиграла у американской – а это считалось невозможным по определению, – забросив решающий мяч на последних трех секундах
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Все праздники в Театре наций по уже сложившейся традиции идут «Сказки Пушкина» Роберта Уилсона – первая российская постановка знаменитого режиссера, создающего на сцене завораживающие картины на любой сюжет. В хрестоматийных сказках Уилсон открывает такие миры, какие нам и не снились
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Для научной елки WOW! HOW? в Российской Академии наук в нескольких залах заработает настоящая лаборатория, где ребята вместе с учеными поставят физические и химические эксперименты, увидят яркое научное шоу, поучаствуют в мастер-классах и сами проведут эксперименты. Спецэффекты для праздничного шоу разработали лауреаты фестиваля «Круг света», а опыты с электричеством придумали ребята из проекта TeslaFX, финалисты итальянского шоу талантов Tu Si Que Vales. 28–30 декабря и 3–6 января
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Для елки в «Зарядье» тоже выбрали научно-популярный формат. В лабораториях Заповедного посольства для детей проводят опыты с жидким азотом: им замораживают воздушные шары, поливают гостей, с его помощью создавали ароматы
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С 2 по 7 января в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» пройдет ретроспектива фильмов Кристофера Нолана. Ленты «Помни», «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Интерстеллар» покажут на языке оригинала с субтитрами. Фильмы «Помни», «Начало» и «Интерстеллар» представит кинокритик Антон Долин
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До 14 января работают несколько крупных выставок. «Некто 1917» представляет работы, большинство из которых создано в год революции. К её столетнему юбилею Третьяковская галерея решила показать лучшие, важные и знаковые работы, созданные художниками России в катастрофический год гибели империи и двух революций
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В Пушкинском музее до конца зимних каникул можно увидеть выставку «Густав Климт. Эгон Шиле». Рисунки из музея Альбертина (Вена) в Пушкинском музее – выставка двух самых известных австрийских художников рубежа XIX–XX вв. Много обнаженной натуры, нежной и прекрасной у Климта, изломанной и экспрессионистской у Шиле
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В мультфильме «Три богатыря и принцесса Египта» злокозненный тринадцатый месяц Дурило, притворившись Дедом Морозом, обманул богатырей, похитил их жен – и все ради того, чтобы добыть спрятанную в египетской пирамиде чашу огня, благодаря которой на земле существует равновесие тепла и холода. Решающую роль в победе сил добра традиционно сыграл княжеский конь Юлий – едва ли не самый популярный персонаж мультфильмов про русских богатырей
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С 1 января в ресторанах «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Волна», «Фаренгейт», «Матрешка», «Бочка», «Казбек», «Шинок» проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania, для которого шефы заведений готовят блюда, не представленные в основном меню. В этот раз каждый шеф предложит два сета на выбор по цене 1850 руб.
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Самое масштабное общегородское мероприятие - фестиваль «Путешествие в Рождество», который в этом году проходит в Москве в пятый раз. Юбилейный фестиваль посвящен театру - на нескольких площадках в центре города европейские коллективы представляют свои лучшие сказочные постановки
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На площадках «Путешествия в Рождество», на ВДНХ и на Красной площади все праздники работают самые крупные рождественские базары Москвы. Здесь продаются традиционные блюда и продукты разных стран и народов, новогодние сувениры и подарки
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На Манежной площади все праздники устраивают световые шоу с мультимедийными проекциями, сценой для которого станет фасад здания Манежа. Посмотреть представления можно бесплатно каждый день с 20:00 до 22:00. Организаторы обещают демонстрировать Млечный Путь, рождественский театр, резиденцию Деда Мороза и сказочных героев
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«Звездные войны: Последние джедаи» — восьмая часть оригинальной франшизы, ее поставил и написал Райан Джонсон — режиссер комедии «Братья Блум», фантастики. Продюсеру Кэтлин Кеннеди все снятое Джонсоном так понравилось, что ему предложили снять еще три части «Звездных войн», действие в которых будет происходить в другой галактике и с новыми героями
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В праздничном репертуаре Большого театра три постановки - балет «Щелкунчик» и оперы «История Кая и Герды» и «Иоланта»
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