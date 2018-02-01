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Мутко рассказал о перспективах участия оправданных спортсменов в Играх-2018

Вице-премьер, бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал возможность участия в Олимпиаде-2018 российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом. По его словам, перспективы участия 28 российских атлетов на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане теперь зависят от решения Международного олимпийского комитета (МОК), передает «Интерфакс».

«Те, кто готов и имеет квоты и квалификации, попробуем их заявить на Олимпийские игры», - сказал Мутко. По его мнению, несмотря на решение суда МОК может «в отместку» все-таки их не пригласить. По словам вице-премьера, в случае отказа российским оправданным спортсменам будет оказана поддержка. «Мы продолжим их поддерживать, вплоть до обращения в гражданские суды, потому что никто не имеет права не приглашать Легкова (лыжник - ред.) на Олимпийские игры, никто», - заявил Мутко.

Ранее суд отменил решение МОК о дисквалификации 28 российских спортсменов и разрешил им выступить на Олимпиаде-2018, еще 11 российским спортсменам, ранее заподозренным в употреблении допинга, суд заменил пожизненный запрет на участие в Олимпиаде на пропуск только одних Игр.

По мнению Мутко, российская сторона удовлетворена данным решением. По его мнению, решение суда говорит о том, что в России нет допинг-схем на государственном уровне. «Мы всегда открыты, готовы предоставлять любые доказательства», - сказал Мутко.

Мутко отметил, что несправедливо обвиненным в допинге и отстраненным от Олимпиады российским спортсменам было психологически тяжело. По его словам, российская сторона изначально сомневалась в справедливости решения суда. Обвинения российских спортсменов «базировались на одной версии, поверхностно, безосновательно, не давая возможности высказаться обвиняемым».

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