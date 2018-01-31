Путин проводил спортсменов на Олимпиаду
Он призвал их сражаться «за себя и за того парня»
Президент России Владимир Путин 31 января встретился с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 г. в Пхенчхане. На встрече он попросил у спортсменов прощения за то, что государство не смогло защитить их от нападок
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Едущих на Олимпиаду Путин призвал не думать о спорах и сосредоточиться на результате, сражаться «за себя и за того парня»
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«В то же время мы, признавая свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем, что и в международных спортивных организациях сделают все, чтобы эти организации не превращались в департаменты госучреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались», — заявил Путин
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«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этих нападок оградить», - сказал он на встрече с допущенными до Олимпийских игр участниками. Глава государства подчеркнул, что Россия «будет поддерживать идею чистого спорта». На фото: спортсмены перед встречей
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По его словам, вдвойне сложно, «когда спорт перемешивается с чуждыми ему событиями», политическими и другими интересами. «Но втройне тяжелее, когда в стране <...> складывается сложная общественная оценка», формируются противоположные мнения по данному вопросу. «Это создает тяжелые условия для достижения результата», — добавил Путин
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Путин заверил, что российским спортсменам не стоит сомневаться в том, что Россия всегда будет выступать в спортивных мероприятиях. На фото: спортсмены перед встречей
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На встрече были игроки сборной России по хоккею (на фото: Никита Гусев и Илья Каблуков (слева направо) перед началом встречи с президентом)
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