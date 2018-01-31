Политика / Власть

Путин проводил спортсменов на Олимпиаду

Он призвал их сражаться «за себя и за того парня»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото