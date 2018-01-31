Путин проводил спортсменов на Олимпиаду

Михаил Метцель/ТАСС

«В то же время мы, признавая свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными и ключевыми в современном спорте, очень рассчитываем, что и в международных спортивных организациях сделают все, чтобы эти организации не превращались в департаменты госучреждений отдельных стран, какими бы могущественными и важными эти государства на первый взгляд ни казались», — заявил Путин

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