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Российские фигуристы не смогли защитить «сочинское» золото в командных соревнованиях

Российские фигуристы завоевали серебро в рамках командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане, набрав 66 баллов. Первое место заняла сборная Канады (73 балла). Бронза – у американских фигуристов (62 балла).

Командные соревнования были впервые включены в программу фигурного катания на Олимпиаде в Сочи в 2014 г. Тогда российская сборная завоевала золотую медаль, олимпийскими чемпионами стали 10 фигуристов. Из них в состав команды на Олимпиаде-2018 попали только танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

На Олимпиаде в Южной Корее командный турнир фигуристов стартовал 9 февраля. В первый день короткие программы от российской команды представили двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Михаил Коляда и чемпионы Европы, призеры чемпионата мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Коляда в короткой программе занял восьмое место, Тарасова и Морозов – первое. По итогам дня российская команда разделила третье место со сборной Японии. На втором месте были США. В лидеры вышла сборная Канады.

Во второй день турнира короткие программы представили танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Российская пара в коротком танце заняла третье место после канадцев и американцев. Медведева в короткой программе победила, установив новый мировой рекорд – 81,06 балла. Это позволило российской команде по итогам дня выйти на второе место после Канады.

После коротких программ российская команда произвела две замены: было решено, что в произвольной программе Медведеву заменит чемпионка Европы, чемпионка мира среди юниоров Алина Загитова, а Тарасову и Морозова – спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт. Последние в произвольной программе заняли третье место. Загитова выиграла произвольную программу с результатом 158,08 балла, добавив российской команде 10 баллов. Судьбу наград решила произвольная программа в танцах на льду. Дуэт Бобровой и Соловьева занял третье место (110,43 балла), пропустив вперед канадцев Тессу Вирчу и Скотта Моира (118,10) и американцев Майю и Алекса Шибутани (112,01).

В командном турнире участвуют команды 10 стран – России, Канады, США, Италии, Франции, Японии, Южной Кореи, Германии, Китая и Израиля. Во время турнира каждая команда вправе сделать две замены. Участники во всех четырех видах сначала катают короткую программу. Каждому начисляются баллы: 10 – за первое место, 9 – за второе и т. д. По итогам короткой программы отсеиваются пять команд, набравших наименьшее количество баллов. Остальные пять стран продолжают состязания в произвольных программах. Победителем турнира становится команда, набравшая наибольшее число баллов.

Российские медали в Пхенчхане