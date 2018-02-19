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Названы имена лауреатов премии британской академии BAFTA

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Британская академия кино- и телевизионных фильмов BAFTA назвала лауреатов премии 2018 г. Победителем в пяти номинациях, в том числе «лучший фильм на английском языке» и «лучший британский фильм», стала картина режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Снявшаяся в фильме Фрэнсис Макдорманд получила награду за лучшую женскую роль, актер Сэм Рокуэлл – за мужскую роль второго плана. Также британские академики отметили оригинальный сценарий картины.

Победителем в номинации «исполнитель лучшей мужской роли» стал Гари Олдман. Он сыграл премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена» (Darkest Hour).

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» проиграл в номинации «лучший фильм не на английском языке» картине «Служанка» южнокорейского режиссера Панк Чхан-ука.

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Финансы
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Минфин предложил отменить прямое возмещение убытков для аварий со многими участниками

Интерфакс
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Минфин России предложил отменить принятую недавно поправку в закон об ОСАГО о распространении порядка урегулирования по прямому возмещению убытков (ПВУ) на дорожные происшествия с участием более двух автомобилей. Как заявил собеседник «Интерфакса», «с принятием этой инициативы законодатели явно поторопились». Банк России пока не определил позицию относительно изъятия этого положения из закона об ОСАГО.

Последние изменения в порядке применения урегулирования по ПВУ при ДТП с участием более двух автомобилей в ОСАГО вступили в силу с осени 2017 года. До этого при ПВУ автовладелец обращался за возмещением в компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО во всех случаях, если столкнулись только два автомобиля, нет пострадавших, а у обоих водителей есть полисы ОСАГО.

«Распространение прямого возмещения убытков на ДТП с более чем двумя транспортными средствами искажает суть страхования гражданской ответственности, в большей степени приближая этот вид страхования к добровольному страхованию каско», - говорится в материалах Минфина, направленных для обсуждения экспертам и ведомствам. Все нормы закона об ОСАГО, регулирующие положения о ПВУ, взаиморасчеты между страховщиками, порядок осуществления компенсационных выплат установлены в законе об ОСАГО для одного страховщика, одного потерпевшего и одного виновника, отмечают в ведомстве.

«Сложности возмещения убытков и проведения компвыплат при увеличении числа участников по ПВУ возникнут в том числе в случае обоюдной вины в ДТП или банкротства одного из страховщиков», - сообщил собеседник агентства.

В конце прошлого года был принят ряд поправок в закон об ОСАГО, в них были включены новые положения о расширении ПВУ и усовершенствовании порядка европротокола, некоторые положения носят отсроченный характер. Для небольших ДТП без пострадавших людей была создана возможность урегулировать событие по европротоколу в ОСАГО, если участники ДТП не согласны относительно определения виновника аварии и ее обстоятельств. Формат европротокола в ОСАГО в действующей редакции предполагает не более двух участников ДТП.

С1 июля 2018 года сумма выплат по европротоколу в большинстве регионов России увеличивается с 50 000 руб. до 100 000 руб. Но это положение будет работать при условии создания для водителей бесплатного мобильного приложения, которое в известном смысле должно заменить сотрудника ГИБДД, «привязать» к местности ДТП и передать данные о происшествии страховщику в режиме реального времени.

Как сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в понедельник, «в конечном итоге надо прийти к тому, чтобы европротокол оформлялся во всех случаях, когда в ДТП нет пострадавших людей, не причинен ущерб жизни и здоровью». Однако это - перспектива.

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Финансы
Новости

Минфин пообещал сделать добровольной передачу банками оборонных кредитов Промсвязьбанку

Ведомости
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Банки будут передавать кредиты оборонно-промышленных предприятий и активы на баланс Промсвязьбанка на добровольной основе, подтвердил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Этот подход будет добровольным. Пока по законопроекту предполагается, что передача кредитов не будет обязательной. Если банки захотят по каким-то причинам от этих кредитов избавиться, если передача будет - она должна будет сопровождаться передачей [соответствующей доли] капитала», - сказал Моисеев (цитаты по ТАСС).

Правительство выбрало санируемый ЦБ Промсвязьбанк в качестве опорной кредитной организации для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Порядок перехода кредитов ОПК в Промсвязьбанк будет описан в проекте поправок о гособоронзаказе. «Есть много вопросов, в том числе - как будет происходить отказ банков от работы с оборонными предприятиями», - отметил Моисеев.

На баланс Промсвязьбанка может быть передано от других банков до 1 трлн руб. кредитов, выданных попавшим под санкции США предприятиям российского ОПК, говорил министр финансов Антон Силуанов. Активы планируется переводить вместе с капиталом, никаких денежных средств за это Промсвязьбанк платить не будет, объяснял «Ведомостям» Моисеев, отмечая, что передача будет добровольной.

Президент - предправления Сбербанка Герман Греф и его коллега из ВТБ Андрей Костин выступили против передачи Промсвязьбанку активов вместе с кредитами ОПК.

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Финансы
Новости

Регулятор ограничил операции одного из крупнейших латвийских банков

Ведомости
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Комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FCMC) ограничила платежи латвийского банка ABLV по требованию Европейского центробанка (ЕЦБ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

В частности, FCMC запретил банку проводить дебетовые операции во всех валютах с 19 февраля. Это временное ограничение, однако в сообщении не уточняются никакие сроки. «Мы будем продолжать сотрудничать с ЕЦБ для дальнейшего наблюдения», – приводятся в сообщении слова председателя FCMC Петерса Путниньша.

Это решение связано с необходимостью дать банку достаточно времени на проведение мер по стабилизации ситуации, говорится в сообщении ABLV. Банк принял решение заложить часть ценных бумаг, на что в обмен просит Банк Латвии выдать кредит в размере до 480 млн евро, уточняется там же. «У страны не просим ни цента, просим купить имеющиеся у нас ценные бумаги высокого качества», - приводит ABLV на своей странице в Facebook слова председателя правления банка Эрнеста Берниса.

Ранее минфин США закрыл доступ ABLV к американской финансовой системе. Этот банк занимался отмыванием денег, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции, объяснило свое решение американское ведомство.

ABLV был основан в 1993 г. Сегодня это «крупнейший независимый частный банк» в Латвии с представительствами группы во многих странах СНГ, уточняется на его сайте. Контрольный пакет акций принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю. Среди клиентов банка есть и российские компании. Например, «Уралхим».

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Бизнес
Новости

Власти Украины запретили поставку двигателей для Ан-148 в Россию

Ведомости
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Власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов, рассказал замминистра промышленности России Олег Бочаров во время круглого стола в Госдуме в понедельник. «К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», – процитировал Бочарова ТАСС.

Двигатели Д-436 выпускает украинское предприятие «Мотор сич». В России они устанавливаются на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200. Как альтернативный двигатель для Ан-148 предлагался российско-французский SaM-146 (устанавливается на Sukhoi Superjet), однако с этим двигателем самолет не сертифицирован. Без согласия украинской стороны (ОКБ «Антонов») ремоторизация самолета невозможна.

В 2014 г. Украина прекратила экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. В 2017 г. в «Мотор сич» подчеркивали, что не поставляют двигатели АИ-222 для российской военной авиатехники. Поставки двигателей для учебно-боевых самолетов Як-130 были прекращены еще в июне 2014 г., сообщали агентству «Интерфакс-Украина» в руководстве предприятия.

«Мотор сич» – один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.

Бизнес
Новости

Evraz поставит РЖД рельсы на 112 млрд рублей

Ведомости
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Evraz Group подписала с «Российскими железными дорогами» (РЖД) пятилетний контракт на поставку 3,2 млн т рельсовой продукции на 111,7 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Договор вступает в силу 19 февраля, он предусматривает опцию перераспределения объема и категорий рельсов для гибкого управления портфелем заказов.

Evraz продолжит поставку РЖД рельсов всех категорий, в том числе продукцию особого назначения: рельсы для скоростного совмещенного движения, низкотемпературной надежности, повышенной износостойкости, а также остряковые рельсы. В Россию все эти категории рельсов поставляет только Evraz, отмечают в компании. Помимо прочего договор предполагает постепенное наращивание поставок стометровых рельсов до 360 000 т к 2020 г.

РЖД является крупнейшим потребителем продукции Evraz. Железнодорожный госперевозчик также закупает продукцию у «Мечела».

В 2017 г. РЖД закупила для ремонта и строительства железнодорожных путей свыше 1,056 млн т. рельсов против 0,948 млн т в 2016 г., напоминает Reuters. У Evraz РЖД приобрела 719 800 т. рельсов, у «Мечела» – 329 000 т.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» раскрыл детали инцидента с помощником главы Якутии

Ведомости
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Глава Якутии Егор Борисов, его супруга и помощник Евгений Шигапов отказались в категоричной форме предъявить посадочные талоны, возмущались правилами авиаперевозчика, а также оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались о самом «Аэрофлоте». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ведомостей».

При этом они предъявляли свои служебные удостоверения, говорится в сообщении. Все трое пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади, отмечается там же. Кроме того, Шигапов попытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа он не реагировал, сообщает «Аэрофлот». После этого его сняли с рейса и передали полиции.

Из-за этого рейс SU 1750 Шереметьево – Якутск задержали на час, отмечает авиакомпания. Шигапова могут привлечь к ответственности по ст. 11.17 КоАП России («нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»). У «Аэрофлота» есть показания свидетелей, отмечает компания.

Ранее глава Якутии сообщил, что готов подать в суд на «Аэрофлот» из-за «неподобающего поведения» бортпроводников. Он отметил, что ему и его супруге забыли передать посадочные талоны, которые позже принесли в самолет. Однако стюардесса создала напряженность и «без всяких оснований» сняла с рейса его помощника, написал Борисов.

Помощник главы Якутии действительно ответил нецензурной бранью сотрудникам экипажа на просьбу показать посадочный талон, рассказывал «Интерфаксу» источник, близкий к группе «Аэрофлот». Однако он уточнял, что глава Якутии не имеет отношения к данному инциденту.

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Бизнес
Новости

Суд снял арест с двух активов АФК «Система»

Ведомости
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Арбитражный суд Башкирии снял арест с двух активов АФК «Система». Об этом сообщает «Интерфакс». В частности, суд отменил арест 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52% «Детского мира».

Эти активы были арестованы в рамках процесса «Роснефти» против АФК «Система». Нефтяная компания подала ходатайства об отмене арестов, потому что мировое соглашение исполняется в соответствии с утвержденным графиком.

В пятницу, 16 февраля, «Роснефть» направила в суд заявление об отмене обеспечительных мер по иску к АФК «Система» и «Система-инвесту». Ранее стороны заключили мировое соглашение. Теперь «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. башкирская компания получила еще 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.

Процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» начался в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвест» 106,6 млрд руб. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. В начале декабря нефтяная компания подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. Через суд «Роснефти» удалось заморозить почти все активы «Системы».

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Политика
Новости

Кремль назвал условие компромисса по миротворцам в Донбассе

Ведомости
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Вопрос размещения миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь диалог только между Москвой и Киевом. Но решать подобные вопросы, абстрагируясь от представителей республик Донбасса, невозможно», – указал Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к размещению в качестве миротворцев в Донбассе представителей Белоруссии, Швеции и Финляндии, Песков отметил, что идея миссии сама по себе «все-таки принадлежит президенту [России Владимиру] Путину». «Им она была инициирована, им была инициирована и дискуссия. Состав подобной миссии, режим и цели размещения не могут быть определены без согласования с республиками Донбасса», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Белоруссия заявила о готовности разместить свой миротворческий контингент в зоне конфликта на востоке Украины. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.

В сентябре 2017 г. президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения Украины и непризнанных республик. Госдепартамент США и власти Украины в свою очередь выступают за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией.

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Политика
Новости

Глава Якутии прокомментировал инцидент со своим помощником на рейсе «Аэрофлота»

Ведомости
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Глава Якутии Егор Борисов готов подать в суд на «Аэрофлот» из-за «неподобающего поведения» бортпроводников компании. Об этом написал он сам в Instagram. По его словам, после регистрации на рейс из Москвы до Якутска сотрудники «Шереметьево» забыли передать Борисову и его супруге посадочные талоны. Их принесли уже в самолет, уточняет Борисов. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», – отмечает Борисов. Случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее, добавляет он.

Московская полиция сняла с рейса помощника главы Якутии Евгения Шигапова за неподобающее поведение на борту самолета, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот». По словам собеседника агентства, во время посадки Шигапов ответил нецензурной бранью сотрудникам экипажа на просьбу предъявить посадочный талон. После этого он попытался зайти в кабину пилота. Глава Якутии также был на борту, однако «не имеет отношения к данному инциденту», уточнил источник.

«Аэрофлот» на обвинения ответил, что все трое – глава Якутии Егор Борисов, его супруга и помощник Евгений Шигапов – отказались в категоричной форме предъявить посадочные талоны, возмущались правилами авиаперевозчика, оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались о самой компании. Последний пытался проникнуть в кабину пилотов, сообщил « Аэрофлот». Рейс SU 1750 «Шереметьево» – Якутск задержали на час, отмечает авиакомпания.

Бизнес
Новости

Кремль прокомментировал новости о возможном уходе Дерипаски с поста президента UC Rusal

Ведомости
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Возможный уход Олега Дерипаски с должности президента в En+ Group и UC Rusal не следует связывать с «кремлевским докладом» США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не вопрос к Кремлю. Я не думаю, что здесь уместно вот с этими списками американскими как-то увязывать, что все, что происходит в стране, в бизнесе, происходит после выхода этого доклада. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о возможном уходе Дерипаски, а также о том, ожидают ли в Кремле аналогичных шагов от других крупных бизнесменов.

О том, что Дерипаска намерен оставить должность президента в подконтрольных ему En+ Group и UC Rusal, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к разным акционерам компаний. По данным издания, в советах директоров Дерипаска сохранит место в качестве неисполнительного директора.

Два источника издания указывали, что Дерипаска намерен отойти от поста президента в UC Rusal на фоне произошедших в 2017 г. изменений акционерной структуры компании. Источники в инвесткомпаниях предположили, что выход Дерипаски из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом связан со включением его в «кремлевский доклад» США. Близкие к акционерам UC Rusal собеседники не связывали уход Дерипаски с руководящих постов ни с корпоративным конфликтом, ни с «кремлевским докладом».

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на двух неназванных собеседников написала, что после ухода с постов президента в En+ и UC Rusal Дерипаска сосредоточится на управлении автомобильной группой ГАЗ. Как пишет газета, в En+ Дерипаску заменит нынешний гендиректор Максим Соков, в UC Rusal – гендиректор Владислав Соловьев. О кадровых перестановках планируется объявить на этой неделе, сказали собеседники FT. Представители En+ и UC Rusal от комментариев отказались.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал введение санкций против фигурантов составленного властями США списка приближенных к Кремлю лиц, фигурантом которого в числе прочих российских чиновников и бизнесменов является Дерипаска.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Стиль жизни
Новости

Песков призвал дождаться официальных данных о допинг-пробе керлингиста из России

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных комментариев в связи с возможным употреблением мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

Он добавил, что Кремль не комментирует эту информацию, но подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации ведет себя осторожно и весьма корректно. Песков призвал дождаться результатов вскрытия пробы «Б» Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно произойти в данном случае.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

В понедельник антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило открытие дела в отношении Крушельницкого. В воскресенье МОК уведомил штаб российской делегации на Олимпиаде о возможном нарушении антидопинговых правил одним из россиян, имя спортсмена, а также вид спорта официально не назвали. Газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что речь может идти о керлингисте Александре Крушельницком. По данным издания, в его пробе обнаружены следы мельдония.

Тренер керлингиста отмечал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа, а сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018

Политика
Новости

Кремль отреагировал на обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США

Ведомости
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В Кремле не увидели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался в выборы» в США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на выдвинутые в США обвинения во вмешательстве в выборы против 13 россиян.

«Во-вторых, речь идет о российских гражданах, хотя в США звучали заявления о вмешательстве со стороны российского государства. Так вот: никаких индикаторов того, что государство вмешивалось, нет», – отметил Песков. Кремль не считает подобные доказательства серьезными и не может согласиться с обвинениями, добавил представитель Кремля. «Россия не вмешивалась в выборы, не имеет обыкновения вмешиваться и не делает этого сейчас», – резюмировал Песков.

В пятницу, 16 февраля, власти США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В списке есть знакомый президента и бизнесмен Евгений Пригожин, а также его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения абсурдом. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», – написала она.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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