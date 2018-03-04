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Представители Гребенщикова прокомментировали информацию о его госпитализации

Представители музыканта Бориса Гребенщикова опровергли информацию о том, что он госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом говорится в официальной группе Гребенщикова «В контакте».

В сообщении отмечается, что «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой». При этом не уточняется, находится ли он сейчас в больнице.

Ранее СМИ сообщили, что Гребенщиков попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. В некоторых сообщениях говорилось, что у музыканта воспаление легких. Другие СМИ сообщали, что у него возникли осложнения после перенесенной несколько лет назад операции на сердце.