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Cборная России по футболу уступила в товарищеском матче бразильцам

Сборная России проиграла в товарищеском матче сборной Бразилии 0:3. Все голы были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился бразильский защитник Миранда, на 62-й минуте пенальти реализовал атакующий полузащитник Фелиппе Коутинью. Еще один гол на 66-й минуте забил бразильский нападающий Паульнью.

Матч проходил на стадионе «Лужники», на котором пройдут матчи открытия и финал чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге против сборной Франции.