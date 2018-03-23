Стиль жизни / Спорт

Болельщики сборных России и Бразилии на футболе в «Лужниках»

Матч закончился победой бразильцев со счетом 3:0
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