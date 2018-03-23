Болельщики сборных России и Бразилии на футболе в «Лужниках»
Матч закончился победой бразильцев со счетом 3:0
В Москве прошел товарищеский матч между сборными России и Бразилии
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Матч проходил на стадионе «Лужники», на котором пройдут матчи открытия и финал чемпионата мира по футболу в 2018 г.. Сборная России проиграла со счетом 0:3
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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Болельщики перед товарищеским матчем сборных России и Бразилии
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После матча волонтеры помогали организовывать движение болельщиков в сторону метро
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После матча сборных России и Бразилии
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После матча сборных России и Бразилии
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После матча сборных России и Бразилии
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После матча сборных России и Бразилии
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