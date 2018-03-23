Назначен новый художественный руководитель МХТ имени Чехова

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Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla в Facebook

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск присоединился к движению #deletefacebook и удалил страницы своих компаний в Facebook. К этому Маска призвали пользователи в Twitter.

«Удалите страницу SpaceX на Facebook, если вы мужчина?» — написал один из пользователей. На это Маск ответил, что не знал о ее существовании, но может удалить.

Также подписчики предложили Маску удалить страницы компаний в Instagram (соцсеть принадлежит Facebook), но он пока этого не сделал.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.

Facebook подтвердил информацию, объяснив, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 г. передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе социальной сети. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

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