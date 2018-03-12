Памяти Олега Табакова
Самые яркие роли актера
Олег Табаков (слева) в роли Сережки в фильме режиссера Григория Чухрая «Чистое небо», 1961 г.
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Спектакль по пьесе Леонида Зорина «Декабристы», 1967 г. Николай Бестужев - актер Герман Юшко, Кондратий Рылеев - актер Олег Табаков (справа)
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Олег Табаков в роли Владимира Искремаса в фильме «Гори, гори, моя звезда», 1969 г.
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Олег Табаков в роли Макара Овчинникова (справа) и Андрей Миронов в роли Маркиза в фильме «Достояние республики» режиссера Владимира Бычкова, 1971 г.
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Артисты Вячеслав Тихонов в роли фон Штирлица (слева) и Олег Табаков в роли Шелленберга в телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.
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Олег Табаков (в роли завхоза Альхена) и Андрей Миронов в фильме «12 стульев», 1976 г.
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Олег Табаков в роли Павла Петровича Щербука в художественном фильме режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», 1977 г.
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Олег Табаков в роли короля Франции Людовика XIV на съемках фильма режиссера-постановщика Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Три мушкетера», 1978 г.
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Олег Табаков озвучивал героя мультфильма «Трое из Простоквашино» - кота Матроскина, 1979 г.
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Актеры Олег Табаков (Обломов), Елена Соловей (Ольга Ильинская) и Юрий Богатырев (Штольц) на съемочной площадке фильма «Несколько дней из жизни Обломова», 1981 г.
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Олег Табаков и Борис Щербаков в сцене из спектакля театра МХАТ «Юристы», 1985 г.
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Олег Табаков в роли Фамусова и Янина Лисовская в роли Софьи в спектакле театра МХАТ «Горе от ума», 1992 г.
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Спектакль «На дне» Театра-студии под руководством Табакова. В роли Луки - Олег Табаков (слева), Бубнова - Михаил Хомяков, 2001 г.
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Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Миндаугаса Карбаускиса на сцене МХАТ, 2004 г. Олег Табаков в роли Александра Серебрякова и Ирина Пегова в роли Сони
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Актер Олег Табаков в роли Старейшины во время съемок фильма «Тот еще Карлосон!» режиссера С. Андреасяна, 2011 г.
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Спектакль «Дракон» режиссера К. Богомолова на сцене МХТ им. Чехова, 2017 г. Актеры Игорь Верник и Олег Табаков в роли бургомистра (слева направо)
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