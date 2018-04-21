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Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник»

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Прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра. Предварительно церемония запланирована на вторник, 24 апреля.

Актриса умерла в ночь с 20 на 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. Причиной стала остановка сердца.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и проработала всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых – «Любовь и голуби». 

Политика
Новости

Собянин уточнил число пострадавших из-за непогоды в Москве

Ведомости
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В московские больницы доставлены 12 человек, пострадавших в результате непогоды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter. Один ребенок погиб. «Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», – написал он.

В субботу в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столице наблюдаются сильный ветер с порывами до 22 м/с, гроза, ливень. Штормовой ветер повалил сотни деревьев, сообщил Собянин. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20.00 до 22.00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», – добавил мэр.

Точных данных о пострадавших в Московской области нет. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Москве и Подмосковье в общей сложности пострадали 17 человек. Один мужчина в Мытищах погиб.

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Политика
Новости

Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве

Ведомости
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Двое взрослых и трехмесячный ребенок доставлены в московские больницы после падения дерева на улице Сумской, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Леонида Печатникова.

«Три человека пострадали, в том числе трехмесячный ребенок. Его состояние удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии», – уточнил Печатников.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о пятерых пострадавших. По его данным, все они госпитализированы. «В частности, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит», сказал собеседник агентства.

В Москве сегодня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столичном регионе наблюдаются сильный ветер с порывами до 25 м/с и гроза. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до воскресенья, 22 апреля.

Ранее мэр города Сергей Собянин рекомендовал москвичам не находиться рядом с деревьями во время непогоды. После штормового предупреждения Парк Горького и ВДНХ были закрыты для посещения.

10 крупнейших природных катастроф в России

Политика
Новости

В Дагестане ликвидирована группа боевиков

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В ходе спецоперации в Дербенте уничтожены несколько боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана. В Дербенте и в Дербентском районе введен режим контртеррористической операции.

«Предварительно, при проверке одного из адресов в Дербенте по силовикам был открыт огонь. Завязалась перестрелка. Несколько боевиков уничтожены. Данные уточняются», – сказал собеседник агентства.

Информацию о ликвидации группы боевиков подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики. По его словам, активная фаза спецоперации продолжается. 

Политика
Новости

Эксперты ОЗХО выехали в сирийский город Дума

Ведомости
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Утром 21 апреля специальная миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехала к предполагаемому месту химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. МИД отметил, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в ОЗХО запроса от Дамаска.

«Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в Сирии», – говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой.

МИД ожидает от ОЗХО максимально беспристрастного расследования обстоятельств и скорейшего представления доклада, добавила она. «Не могут не вызывать самую серьезную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц», – отметила Захарова.

Ранее США и их союзники обвинили власти Сирии в применении 7 апреля химического оружия в сирийском городе Дума провинции Восточная Гута. По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали более 40 человек, около 500 пострадали.

В ответ на предполагаемое применение химоружия США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удар по военным и научно-исследовательским объектам в Сирии, которые, по их данным, были связаны с сирийской химической программой.

Россия опровергает информацию о применении в Сирии химического оружия. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки в Восточной Гуте.  

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

Политика
Новости

ФСБ сообщила о ликвидации сторонника ИГ в Ставропольском крае

Ведомости
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Федеральная служба безопасности пресекла деятельность сторонника запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал теракты в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности», – говорится в сообщении.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, добавила ФСБ.

На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и регионального управления ФСБ России. 

Политика
Новости

Адвокат Весельницкая рассказала о встрече со следователями сената США

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Российский адвокат Наталья Весельницкая дала показания следователям комиссии сената США по делу о вмешательстве России в выборы американского президента. «Следователей интересовали вопросы, связанные с моими контактами с представителями из США. Сама встреча произошла 26 марта в Берлине», – рассказала Весельницкая «Интерфаксу».

По ее словам, допрос проходил в закрытом режиме. «Мои показания касались не только моих знаний о фактах, в которых я непосредственно участвовала. Американских следователей интересовали мои аналитические выкладки, которыми я с ними охотно делилась, относительно связей между людьми, которые стояли за "досье Трампа", и командой Уильяма Браудера», – отметила адвокат.

Весельницкая заявила, что у нее не было никаких контактов с людьми из окружения Дональда Трампа. «У меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов – Дональдом Трампом-младшим», – сказала она. Эта встреча носила частный характер и не имела никакого отношения к президентским выборам, подчеркнула адвокат.

Ранее стало известно, что в июне 2016 г. сын кандидата в президенты США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – встречался с Натальей Весельницкой, которая якобы располагала компрометирующей информацией о Хиллари Клинтон.

Американские спецслужбы подозревают Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва отвергает обвинения.

В пятницу, 20 апреля, Демократическая партия США подала иск к России, предвыборному штабу Трампа и WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью помешать выиграть на выборах кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Стиль жизни
Новости

Мутко сообщил о завершении строительства стадиона к ЧМ-2018 в Самаре

Ведомости
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Строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 г., завершены, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко. «Сейчас осталась еще неделя работ, связанных с уборкой, навигацией, запуском систем, благоустройством территории», – сказал Мутко (цитата «Р-Спорт»).

Тестовый матч на новом стадионе пройдет 28 апреля, там встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел». «Много напряженных вопросов было по полю, но все тревоги по поводу поля сняты <…> Самара проделала большую работу», – отметил Мутко.

«Самара-арена» – стадион на 45 000 зрителей с натуральным рулонным газоном. Общая площадь комплекса – почти 160 500 кв. м. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в 2017 г., но с весны 2016 г. строительство арены отставало от графика.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах на двенадцати стадионах. Самара примет шесть матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. По мнению Мутко, арена в Самаре будет «одним из трех лучших стадионов чемпионата мира».

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Политика
Новости

Полиция в Ереване задержала более 60 демонстрантов

Ведомости
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Полиция Армении утром в субботу задержала 62 демонстрантов, которые пытались перекрыть движение на улицах Еревана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

«По состоянию на 13:30 (12:30 мск), в отделения полиции были приведены 62 подозреваемых в разных правонарушениях. Если в соответствующее время они не будут отпущены, значит, подозреваются в совершении правонарушений», – сказал пресс-секретарь.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении, несмотря на протесты, утвердил кандидатуру Саргсяна. 

В субботу Саргсян выразил озабоченность в связи с «разворачивающимися внутриполитическими событиями» и призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна сесть за стол переговоров.

Что происходит в Армении

Политика
Новости

Собянин предупредил москвичей о штормовом ветре

Ведомости
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Скорость ветра в Москве в субботу может достигать 25 м/с, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС. «Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями», – написал он в Twitter. Собянин добавил, что службы спасения приведены в полную готовность.

По данным МЧС, ухудшение погоды в московском регионе ожидается во второй половине дня 21 апреля. К вечеру субботы температура воздуха понизится. В ночь на 22 апреля возможны мокрый снег и дождь. Сильный ветер в воскресенье сохранится, говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Гидрометцентр продлил в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. «Оранжевый» уровень из-за сильного ветра также объявлен в Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях.

10 крупнейших природных катастроф в России

Политика
Новости

МИД России сообщил об отказе США выдать визы артистам Большого театра

Ведомости
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Выступления артистов Большого театра в Нью-Йорке сорвались из-за отказа во въезде в США, сообщило Министерство иностранных дел России. «До такого не доходило даже во времена “холодной войны”. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях», – говорится в комментарии МИДа.

Ведомство обвинило Вашингтон в намерении «отгородить американцев от россиян визовой стеной». «Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», – отметил МИД. 

Ранее «Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Компания не исключает, что пилотам и бортпроводникам, уже имеющим американские визы, придется работать «в режиме переработок».

Стиль жизни
Новости

Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

Ведомости
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В Москве на 84-м году жизни умерла народная артистка России Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме «Любовь и голуби», сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культуры Москвы. Актриса умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома, причиной стала остановка сердца, говорится в сообщении театра «Современник».

В пятницу, 20 апреля, Дорошина рассказала журналистам о проблемах со здоровьем. В интервью «Пятому каналу» она сообщила, что некоторое время провела в больнице, но после улучшения самочувствия вернулась домой. В среду Дорошиной вызывали врачей на дом, она жаловалась на боли в груди, сообщал телеканал РЕН ТВ. Медики зафиксировали проблемы с сердцем, но от госпитализации артистка отказалась.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и проработала всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самые известные из которых «Любовь и голуби» (1984) и «По семейным обстоятельствам» (1977).

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