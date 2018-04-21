Памяти Нины Дорошиной
Актриса умерла на 84-м году жизни
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина
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Актриса была принята в труппу Московского театра «Современник» в 1959 г. после окончания театрального училища и непродолжительной работы в Театре киноактера. На фото: Нина Дорошина (вторая справа) после спектакля «Двенадцатая ночь»
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Также актриса снялась в более чем 20 фильмах. На фото: Нина Дорошина и Игорь Васильев в фильме «Строится мост», 1965 год
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Сцена из спектакля «Спешите делать добро» по одноименной пьесе Михаила Рощина в «Современнике». Артисты слева направо: Герман Коваленко, Лия Ахеджакова, Нина Дорошина, Марина Неелова, Екатерина Маркова, Валентин Гафт, Игорь Кваша, Валерий Хлевинский. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова
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Самый известный фильм, в котором снялась актриса, – «Любовь и голуби» (1984)
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Нина Дорошина активно занималась театральной педагогикой, являясь в течение многих лет преподавателем в Театральном училище имени Б.В.Щукина, говорится на сайте «Современника»
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Актриса сыграла в театре много разноплановых ролей: миссис Куикли в «Виндзорских насмешницах» Уильяма Шекспира, Фиса в «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург, Инна в «Мурлин Мурло» Николая Коляды, мадам Жорж в «Четырех строчках для дебютантки» Жана Ануя, Она в «Заяц love story» Николая Коляды (на фото)
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Народная артистка России Нина Дорошина умерла в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома на 84-м году жизни. Причиной стала остановка сердца, говорится в сообщении театра «Современник». Траурная церемония, возможно, пройдет 24 апреля на «Другой сцене» «Современника», сообщило со ссылкой на пресс-службу театра «РИА Новости»
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