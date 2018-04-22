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Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

Прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной начнется 24 апреля в 11.00 мск на Другой сцене театра «Современник» (Чистопрудный бульвар, дом 17). Затем актрису похоронят на Пятницком кладбище, говорится в сообщении театра.

Дорошина умерла ночью 21 апреля на 84-м году жизни у себя дома в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца.

На счету Дорошиной около 20 фильмов, но больше всего она запомнилась зрителям по роли Надежды в картине «Любовь и голуби». Почти сразу после окончания театрального училища актриса пришла работать в «Современник», где и прослужила 59 лет.

«Шок – вот чувство, которое сегодня испытывает театр. И ничего не помогает с ним справиться. Да, все знали, что здоровье в последнее время подводило Нину Михайловну и возраст брал свое. Но невозможно поверить в то, что Дорошина больше не выйдет на сцену «Современника», – говорится в сообщении театра.

Как сообщили СМИ, к Дорошиной в последнее время часто приезжала скорая помощь. В последний раз врачи были у актрисы в среду, диагностировали проблемы с сердцем, однако от госпитализации она отказалась.

Памяти Нины Дорошиной