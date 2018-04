Стиль жизни

Новости

Группа ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет

Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram. «Мы все четверо почувствовали, что спустя 35 лет будет весело объединить свои силы снова и прийти в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали», — говорится в сообщении.

Результатом стали две новые песни, одну из которых — I Still Have Faith in You — в декабре исполнит цифровая копия квартета в специальной программе, спродюсированной телеканалами NBC и BBC, отмечается в сообщении.

По словам музыкантов, в процессе работы они почувствовали, что время будто остановилось, а 35 лет перерыва были лишь коротким отпуском. «Возможно, мы постарели, но песня — новая. И это хорошо!» — заключили они.

Группа ABBA была создана в 1972 г., за 10 лет существования квартет выпустил восемь альбомов, сообщается на сайте группы. До сих пор ежегодно продаются около 2-3 млн пластинок группы. Песни ABBA легли в основу мюзикла Mamma Mia!, который посмотрели около 60 млн человек.

В 2010 г. АВВА была включена в Зал славы рок-н-ролла. Осенью 2017 г. группа анонсировала мировое турне, в которое отправились цифровые копии музыкантов.