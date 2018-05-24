Ростуризм оценил доход России от туризма в 2017 году

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Рост доходов от туризма является одной из стратегических задач, поставленных Владимиром Путиным, уточнил Сафонов
Андрей Гордеев / Ведомости
Доход России от туризма в 2017 г. вырос до 3 трлн руб., что составляет около 3,47% ВВП. Об этом сообщил на сессии ПМЭФа «Денежный турпоток» руководитель Ростуризма Олег Сафонов. К 2025 г. эти показатели могут вырасти до 5 трлн руб. и 5% ВВП, полагает Сафонов.
Рост доходов от туризма является одной из стратегических задач, поставленных Владимиром Путиным, уточнил Сафонов. Ранее президент заявил о задаче увеличить несырьевой экспорт услуг до 100 млрд руб. за счет развития четырех отраслей - образования, здравоохранения, туризма и транспорта. Вклад туризма в ВВП страны, по мнению Путина, должен находиться на уровне развитых стран. Потенциал для этого есть, полагает Сафонов.
Уже сейчас уровень развития индустрии гостеприимства позволил в 2017 г. достичь цифры в 56 млн туристов, 24,4 млн из которых – иностранцы. Москву за прошлый год посетило 26 млн человек, они потратили 860 млрд руб., отметил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Это около 4% от ВВП региона, к 2020 г. показатель может вырасти до 8-10%. Росту способствуют упрощение документации, льготы для девелоперов отелей, инвестиции московских властей в транспорт, навигацию на иностранных языках, обустройство городских пространств, культурные и досуговые мероприятия в городе, рассказывает Черемин.
По мнению Сафонова, приведенные цифры могут быть консервативной оценкой. Вероятно, и число туристов, и доход индустрии могут оказаться выше, если считать с помощью новых методик, в том числе учитывая данные цифровых носителей, например, о локации.
Дальнейший рост невозможен без структурных изменений, полагают участники рынка: улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры, упрощения визового режима и пребывания туристов, улучшения качества материальной базы и услуг. Этому должна помочь федеральная программа по развитию туризма. Сейчас в ней участвуют 35 регионов, на следующий срок подал заявку 51 регион. В среднем программа позволила привлечь 3 внебюджетных рубля на каждый вложенный бюджетный рубль. Работа по лоббированию упрощения визового режима хотя бы частично (для некоторых стран и на срок до 72 часов) также ведется, сказал Черемин.
Самые популярные у туристов города мира
Jad Limcaco / Unsplash
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений», основанный на официальных данных о посещаемости туристами стран и городов. Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным компании, к 1 сентября его посетили 25,7 млн туристов
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Hanny Naibaho / Unsplash
Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. При этом, согласно статистике Mastercard, расходы туристов за год составили $14 млрд - на 10,9% больше, чем в прошлом году
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Pixabay
Замыкает тройку самых посещаемых городов Лондон, куда за год приехали 19,8 млн. Популярность города не снижается, несмотря на то что он был и остается дорогим городом для путешественников. Например, в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9 - это один из самых высоких показателей
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Pixabay
Аналитики Euromonitor International отмечают не снижающуюся популярность азиатских городов: в первой десятке их шесть, а в топ-100 - 41. Причем рост доли Азии идет не за счет падения интереса к Европе или Америке, а именно за счет роста числа туристов, подчеркивают в отчете. Например, в Сингапур в 2017 г. приехало на 6% больше, чем в 2016-м
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Denis Harsch / Unsplash
На пятом месте по популярности у туристов Дубай (16,6 млн). По данным Mastercard, Дубай – город, где туристы тратят больше всего. Например, в 2016 г. гости потратили в Дубае $28,5 млрд (что на 10% выше показателя 2015 г.). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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Healthycliff Syndor / Unsplash
Макао за первые месяцы 2017 г. посетили 16,3 млн туристов
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Marie Sophie Tékian / Unsplash
Второй по популярности европейский город - Париж (14,3 млн). Самой большой статьей расходов в Париже (44,8%) остается аренда жилья. Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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Stig Ottesen / Unsplash
Самый популярный город Америки - Нью-Йорк, который посетили 13,1 млн туристов. Расходы туристов остаются для города одной из важнейших статей дохода - например, в 2016 г. туристы потратили в Нью-Йорке $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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Denys Nevozhai / Unsplash
В граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь за первые восемь месяцев 2017 г. приехали 13 млн туристов
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Dani Oliver / Flickr
Замыкает десятку самых посещаемых городов Куала-Лумпур (12,8 млн)
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Евгений Разумный / Ведомости
Из российских городов в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург. По данным агентства, за год Москва опустилась с 46-го на 49-е место, ее посетили 4,6 млн гостей. По статистике Ассоциации туроператоров России, в 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ. Совокупно иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard
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Санкт-Петербург, который три года подряд получает престижную премию World Travel Awards как одно из самых привлекательных туристических направлений Европы, занял в рейтинге Euromonitor International только 73-е место. К 1 сентября город посетили 2,9 млн туристов
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Впервые прибывший в Россию президент Франции Эмманюэль Макрон надеется вновь посетить страну во время чемпионата мира по футболу, если французская сборная дойдет до финала.
«Я надеюсь приехать через несколько недель и поддержать нашу сборную», – сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, он также рассчитывает на новые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Поскольку я по натуре оптимист, могу сказать с уверенностью, что я приеду... и тогда мы сможем вновь встретиться с президентом Путиным. Я надеюсь, что это будет связано с успехами французской команды в футболе», – сказал Макрон.
В четверг общение двух президентов продлилось почти 3,5 часа.
До чемпионата мира по футболу ровно месяц. Как выглядят стадионы прямо сейчас
Антон Денисов / РИА Новости
Главный стадион ЧМ-2018 – «Лужники». Здесь пройдет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также финал чемпионата
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Валерий Шарифулин/ТАСС
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 г.: была увеличена вместимость арены с 78 000 до 81 000 зрителей, а число входов на стадион выросло с 13 до 16. Первый матч арена приняла 11 ноября. Стоимость реконструкции составила 26,6 млрд руб.
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АГН Москва
Другой московский стадион – «Спартак» («Открытие арена») – был построен в 2014 г. на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.
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АГН Москва
Вместимость стадиона «Спартак» («Открытие арена») - около 45 000. На стадионе, в частности, пройдет матч 1/8 финала
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Максим Богодвид / РИА Новости
«Самара Арена» – самый проблемный стадион. В начале 2017 г. вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. В октябре прошлого года министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%, тогда же генподрядчика – ПСО «Казань» – едва не оштрафовали за срыв сроков строительства. 27 апреля стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На следующий день арена приняла первый тестовый матч
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Максим Богодвид / РИА Новости
Стоимость самарского стадиона росла несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд, в 2015 г. – в 17,6 млрд. Итоговая стоимость строительства составила 18,9 млрд руб. Стадион в Самаре по площади застройки и высоте едва ли не как «Лужники», но его вместимость при этом вдвое меньше – 45 000 мест против 81 000.
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Стадион Санкт-Петербург
Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г., на нем прошли матчи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей
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Евгений Егоров для Ведомостей
Стадион в Санкт-Петербурге - это единственный в России стадион с раздвижной крышей
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Sergei Karpukhin/REUTERS
На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия. Арена построена на заболоченном участке на острове Октябрьский и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта
9/24
Nikolai Kharchenko / AP
Строительство стадиона в Калининграде обошлось в 17,85 млрд руб., рассказал РБК президент генподрядчика – компании Crocus Group – Арас Агаларов. Вместимость стадиона – 35 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
«Волгоград арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России. Вместимость стадиона – 45 000 человек
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Dmitriy Rogulin / AP
Арена в Волгограде построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор». Стоимость строительства – 16,367 млрд руб.
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Донат Сорокин / ТАСС
Официальное открытие стадиона «Екатеринбург арена» состоялось 15 апреля. Стадион был построен в 1953 г., после чего неоднократно реставрировался. Последний раз арену реконструировали к ЧМ-2018. Исторический фасад стадиона оставили нетронутым, так как он является объектом архитектурного наследия
13/24
Anton Basanaev / AP
Вместимость арены в Екатеринбурге – 35 000 человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд руб.
14/24
Mikhail Solunin / AP
На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Вместимость арены – 45 000. Стадион официально открыли 6 мая перед третьим тестовым матчем
15/24
Mikhail Solunin / AP
Арена в Нижнем Новгороде построена на бюджетные средства генподрядчиком «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стоимость проекта – 17,018 млрд руб.
16/24
Станислав Красильников/ТАСС
На стадионе «Мордовия арена» состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Вместимость арены – более 45 000 человек. Строительство стадиона началось в 2010 г. и обошлось бюджету в 15,8 млрд руб.
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Julia Chestnova / AP
Первый тестовый матч на арене в Саранске прошел 21 апреля, второй - 4 мая
18/24
AP
Стадион в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию к ЧМ по футболу 17 марта. Арена рассчитана на 45 000 зрителей
19/24
AP
Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии
20/24
Nikolay Alexandrov / AP
Стадион в Казани был построен в рамках подготовки к Универсиаде в 2013 г. – на арене прошли церемонии открытия и закрытия Универсиады. После этого на стадионе было установлено футбольное поле. В 2017 г. «Казань арена» приняла матчи Кубка конфедераций
21/24
Казань Арена
Вместимость стадиона – 45 000 человек, строительство обошлось более чем в 14 млрд руб.
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Martin Meissner / AP
Стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде-2014 в Сочи. К Кубку конфедераций арена была реконструирована
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Artur Lebedev / AP
Стоимость реконструкции составила 4 млрд руб. Вместимость стадиона - 48 000 человек
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Президент России Владимир Путин пообещал позже проанализировать и сформулировать ответ на выводы комиссии, обвинившей Россию в причастности к крушению малазийского Boeing в небе над Донбассом. «Мы целый день работали, потому с деталями не знаком», – пояснил он, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В то же время Путин в очередной раз указал на несправедливый формат расследования: «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к нему не допускают».
При этом Украина в расследовании участвует, хотя допустила нарушение, не закрыв небо, отметил Путин. По мнению российского президента, участие в расследовании требовалось российской стороне, чтобы лучше понимать, о чем говорится в расследовании.
Ракета, которая могла сбить рейс MH17
Francois Lenoir / Reuters
Совместная следственная группа по расследованию крушения в Донбассе рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 г. представила результаты расследования. Основной вывод: ракетная установка, сбившая самолет с 298 людьми, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС России. На фото: сопло двигателя ракеты ЗРК «Бук» и часть обшивки
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Francois Lenoir / Reuters
Сопло ракеты «Бука», показанное на презентации в Гааге. Генпрокурор Нидерландов и координатор следствия Фред Вестербеке заявил, что следствие получило достаточно для суда доказательств того, что сбивший MH17 «Бук» прибыл в Донбасс из России
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Francois Lenoir / Reuters
В 2016 г. следствие объявило, что установило группу из 100 человек, которые могут быть причастны к перевозке «Бука» и уничтожению MH17. К настоящему времени их круг сужен до нескольких десятков, установлены роли большинства, сказал Вестербеке
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Francois Lenoir / Reuters
Следствие не намерено называть имена подозреваемых, чтобы «не раскрывать свои карты». На фото: заводская маркировка на обшивке ракеты
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Francois Lenoir / Reuters
Следствие признает, что пока не смогло достоверно установить идентичность показанных обломков ракете, запущенной по MH17. Следователи призвали связаться с ними людям, у которых есть сведения о принадлежности сопла и ракеты с показанной маркировкой
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Франция направит 50 млн евро Сирии в качестве гуманитарной помощи после соответствующего призыва президента России Владимира Путина. Такое решение принял французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом он рассказал на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Таким образом, Франция стала первой европейской страной, откликнувшейся на призыв Путина оказать гуманитарную помощь воюющей Сирии. Ранее такие заявления сделали только руководители Турции и Ирана, но никто из них не называл сумм пожертвований.
Деньги пойдут на гуманитарную деятельность на территории Сирии и позволят людям получить доступ к гуманитарной помощи, сказал Макрон. По его словам, Франция будет работать с различными неправительственными организациями на территории Сирии. «Данная работа позволит нам быть полезными в Сирии», – сказал Макрон.
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«Новатэк» и Total заключили соглашение об участии французской компании в проекте «Арктик СПГ-2». Соглашение было подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Подписи под документом в присутствии президентов поставили руководители «Новатэка» и Total Леонид Михельсон и Патрик Пуянне соответственно. Соглашение между компаниями подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
«Новатэк» собирается построить завод по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» на базе Салмановского (Утреннего) месторождения, на полуострове Гыдан. Завод будет иметь мощность 19,8 млн т в год. Его возведут на гравитационных морских платформах на базе технологии германской Linde.
Total владеет чуть менее чем 20% акций «Новатэка».
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с американской компанией Schlumberger «совместную сделку» по покупке доли в Eurasia Drilling (EDC). Об этом рассказал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, передает «Интерфакс».
«Заинтересованы и Эмираты, и Саудовская Аравия в инвестиции в эту компанию. И мы обсуждаем со Schlumberger, как будет выглядеть совместная сделка», - отметил он. По его словам, РФПИ видит большой потенциал развития EDC на рынке Саудовской Аравии. «Инвестиция Саудовской Аравии будет связана с тем, что эта компания также получит значимые подряды на территории Саудовской Аравии», - сказал Дмитриев.
РФПИ в консорциуме с ближневосточными и азиатскими фондами претендует на покупку доли в EDC в размере 16,1%. Schlumberger хочет купить пакет в размере от 25% плюс 1 акция до 49% акций EDC.
Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций попросила включить сделку по покупке РФПИ с партнерами доли в Eurasia Drilling в один комплект со сделкой с американской Schlumberger, говорил в апреле руководитель ФАС Игорь Артемьев.
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«Мегафон» и группа SLV Олега Малиса закрыли сделку по объединению «Связного» и «Евросети», передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы оператора.
«Подтверждаем», - сказал он.
В конце апреля стало известно, что «Связной» объединится с «Евросетью». Объединенная сеть будет включать более 5000 магазинов. По условиям соглашения подконтрольная «Мегафону» компания Lefbord Investment Limited передала 100% акций Euroset N.V. (владеет операционными компаниями группы «Евросеть») кипрской компании DTSRetail Ltd., которой принадлежат операционные компании «Связного». Контролирующим акционером объединенной компании стала SLV. Lefbord Investment Limited. Она получила 25% плюс одну акцию и два места в совете директоров в объединенной компании.
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МИД России назвал выводы международных экспертов о причастности России к крушению MH17 «голословными обвинениями». Заявление российского ведомства опубликовано на его сайте. Эта версия «вызывает у нас сожаление», говорится в сообщении. Никаких доказательств представлено не было, отмечается там же.
Российский МИД также обращает внимание, что следствие проигнорировало информацию, предоставленную Россией. Например, необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии. «Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена. Но и это не повлияло на линию расследования», – отмечает МИД. Однако при этом российское ведомство указывает, что продолжит сотрудничать со следствием, чтобы реальные виновники произошедшего понесли наказание.
Boeing «Малазийских авиалиний» следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над юго-востоком Украины в июле 2014 г. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международные эксперты определили происхождение ракеты, сбившей малазийский самолет: она состояла на вооружении российской армии. Минобороны отрицает обвинения в причастности России к этому крушению.
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Власти КНДР уничтожили ядерный полигон, расположенный в Пхунгери (в 200 км от границы с Россией), передает информагентство «Синьхуа». На полигоне взорвали все три действовавшие шахты вместе с наземными объектами.
Корреспондент британского телеканала Sky News Том Чешир, присутствовавший на церемонии закрытия полигона, рассказал об «огромном взрыве». «Был огромный взрыв, пыль посыпалась на нас, нас обдала тепловая волна. Было очень громко», - уточнил он. По его словам, приглашенные на церемонию журналисты наблюдали за взрывом с расстояния 500 м.
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Бывший вице-премьер, недавно ставший сопредседателем фонда «Сколково», Аркадий Дворкович был готов к своей отставке. Об этом он сам рассказал телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы каждый день готовы к любым решениям руководства. Я серьезно говорю абсолютно. Мы знали, что у нас контракт на шесть лет. Мы были готовы как продолжать, так и заниматься другими делами», – сказал Дворкович. Он назвал рациональным решение премьер-министра Дмитрия Медведева распределить обязанности Дворковича между несколькими членами нового правительства. По его словам, это пойдет на пользу.
Дворкович отмечает, что у него не стало больше времени после отставки с поста вице-премьера, потому что пока он занят подготовкой к предстоящему чемпионату мира по футболу (его назначили председателем оргкомитета по подготовке ЧМ-2018 в марте. – Прим. «Ведомостей»). Он добавляет, что займется работой в «Сколково» после ЧМ и обговорит распределение обязанностей с Виктором Вексельбергом, который является президентом фонда.
Дворкович уйдет с поста вице-премьера и возглавит «Сколково», рассказывали «Ведомостям» несколько источников в начале мая. По словам одного из них, это предложение Медведева. Позже было официально объявлено о том, что Дворкович не вошел в состав нового правительства и избран сопредседателем фонда «Сколково». Отставка была для Дворковича неожиданностью: он рассчитывал сохранить за собой пост вице-премьера, рассказывал «Ведомостям» один из его знакомых и подтверждал чиновник его аппарата.
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Президент Владимир Путин встретил супругу президента Франции Эмманюэля Макрона букетом, похожим на тот, что от него ранее получила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей». Брижит Макрон приняла цветы, но тут же передала их охраннику. Макрон с супругой в четверг впервые прибыли в Россию, Путин встретил их во дворе Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.
Ранее немецкая пресса сочла оскорбительным букет, подаренный Путиным Меркель. Эти цветы выглядели как «проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление», говорилось в статье Bild. Политики такого уровня, как Путин и Меркель, при встрече должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты, утверждает издание. По мнению автора материала, цветы нужны были, чтобы напомнить Меркель, что она женщина.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ напомнил, что в России такой подарок является признаком хорошего тона. «У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы – и коллегам по работе, и визави по международным отношениям», – сказал Песков. По его словам, в Кремле ориентируются на традицию, существующую в России. Сама Меркель никак не прокомментировала подарок российского президента.
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Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань увеличилась до 1,6 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя гендиректора РЖД Александра Мишарина. «1,6 трлн руб., эта цифра заложена в финансовую модель», – сказал он, отметив, что один из вариантов модели предполагает капитальный грант со стороны государства в размере 700 млрд руб.
В феврале этого года Мишарин называл другую стоимость проекта – 1 трлн 260 млрд руб.
Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что участок ВСМ Москва – Казань в будущем может стать частью ВСМ Москва – Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб. Также этот участок может стать частью проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока.
Протяженность ВСМ Москва – Казань составит около 770 км. Поезда будут двигаться по магистрали со скоростью 400 км/ч, остановки будут организованы через каждые 50–70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа вместо нынешних 14 часов.
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Министры энергетики России и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих встретятся в четверг вечером, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и реализацию заключенного в 2016 г. соглашения об ограничении нефтедобычи. Об этом сообщает Financial Times (FT) с Петербургского экономического форума.
«Во время встречи мы обсудим сложившуюся ситуацию, ее перспективы и возможные дальнейшие действия, которые могут быть предприняты в рамках нашей договоренности, – сказал Новак FT. – Если говорить о смягчении условий – это возможно, но должно основываться на глубоком анализе ситуации. В целом мы достаточно гибки [в этом вопросе]».
Соглашение выполняется на 150%, отмечает FT, т. е. страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, не выводят на рынок даже бóльшие объемы нефти, чем договаривались. Цена нефти Brent, которая в январе 2016 г. упала до $27,1, в мае этого года поднималась выше $80 за баррель. «$80 – гораздо больше, чем мы ожидали… для нас это удивительно и неожиданно, – сказал Новак FT. – Нельзя утверждать, что более высокие цены всегда хороши для производителей. Когда они слишком высоки, рынок перегревается, и результатом становится дестабилизация и [в дальнейшем] избыток предложения». Ряд участвующих в соглашении стран опасаются, что слишком высокие цены стимулируют увеличение инвестиций в сланцевую нефтедобычу в США, что в дальнейшем приведет к чрезмерному увеличению добычи и падению цен.