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Анна Шилова

Ростуризм оценил доход России от туризма в 2017 году

Рост доходов от туризма является одной из стратегических задач, поставленных Владимиром Путиным, уточнил Сафонов Андрей Гордеев / Ведомости

Доход России от туризма в 2017 г. вырос до 3 трлн руб., что составляет около 3,47% ВВП. Об этом сообщил на сессии ПМЭФа «Денежный турпоток» руководитель Ростуризма Олег Сафонов. К 2025 г. эти показатели могут вырасти до 5 трлн руб. и 5% ВВП, полагает Сафонов.

Рост доходов от туризма является одной из стратегических задач, поставленных Владимиром Путиным, уточнил Сафонов. Ранее президент заявил о задаче увеличить несырьевой экспорт услуг до 100 млрд руб. за счет развития четырех отраслей - образования, здравоохранения, туризма и транспорта. Вклад туризма в ВВП страны, по мнению Путина, должен находиться на уровне развитых стран. Потенциал для этого есть, полагает Сафонов.

Уже сейчас уровень развития индустрии гостеприимства позволил в 2017 г. достичь цифры в 56 млн туристов, 24,4 млн из которых – иностранцы. Москву за прошлый год посетило 26 млн человек, они потратили 860 млрд руб., отметил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Это около 4% от ВВП региона, к 2020 г. показатель может вырасти до 8-10%. Росту способствуют упрощение документации, льготы для девелоперов отелей, инвестиции московских властей в транспорт, навигацию на иностранных языках, обустройство городских пространств, культурные и досуговые мероприятия в городе, рассказывает Черемин.

По мнению Сафонова, приведенные цифры могут быть консервативной оценкой. Вероятно, и число туристов, и доход индустрии могут оказаться выше, если считать с помощью новых методик, в том числе учитывая данные цифровых носителей, например, о локации.

Дальнейший рост невозможен без структурных изменений, полагают участники рынка: улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры, упрощения визового режима и пребывания туристов, улучшения качества материальной базы и услуг. Этому должна помочь федеральная программа по развитию туризма. Сейчас в ней участвуют 35 регионов, на следующий срок подал заявку 51 регион. В среднем программа позволила привлечь 3 внебюджетных рубля на каждый вложенный бюджетный рубль. Работа по лоббированию упрощения визового режима хотя бы частично (для некоторых стран и на срок до 72 часов) также ведется, сказал Черемин.

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