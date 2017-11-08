Самые популярные у туристов города мира

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На пятом месте по популярности у туристов Дубай (16,6 млн). По данным Mastercard, Дубай – город, где туристы тратят больше всего. Например, в 2016 г. гости потратили в Дубае $28,5 млрд (что на 10% выше показателя 2015 г.). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку

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