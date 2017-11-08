Самые популярные у туристов города мира
Москва и Санкт-Петербург не попали в тридцатку
Аналитическая компания Euromonitor International опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений», основанный на официальных данных о посещаемости туристами стран и городов. Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным компании, к 1 сентября его посетили 25,7 млн туристов
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Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. При этом, согласно статистике Mastercard, расходы туристов за год составили $14 млрд- на 10,9% выше, чем в прошлом году
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Замыкает тройку самых посещаемых городов Лондон, куда за год приехали 19,8 млн. Популярность города не снижается, несмотря на то что он был и остается дорогим городом для путешественников. Например, в мае Deutsche Bank составил индекс стоимости романтических, но недорогих встреч в 47 городах мира. Провести день вдвоем в Лондоне будет стоить $127,9 - это один из самых высоких показателей
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Аналитики Euromonitor International отмечают не снижающуюся популярность азиатских городов: в первой десятке их шесть, а в топ-100 - 41. Причем рост доли Азии идет не за счет падения интереса к Европе или Америке, а именно за счет роста числа туристов, подчеркивают в отчете. Например, в Сингапур в 2017 г. приехало на 6% больше, чем в 2016-м
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На пятом месте по популярности у туристов Дубай (16,6 млн). По данным Mastercard, Дубай – город, где туристы тратят больше всего. Например, в 2016 г. гости потратили в Дубае $28,5 млрд (что на 10% выше показателя 2015 г.). Стабильно много в Дубае тратят русские, утверждают в департаменте туризма и коммерческого маркетинга региона. По числу туристов Россия входит в десятку стран-лидеров, а по тратам - в тройку
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Макао за первые месяцы 2017 г. посетили 16,3 млн туристов
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Второй по популярности европейский город - Париж (14,3 млн). Самой большой статьей расходов в Париже (44,8%) остается аренда жилья. Например, Париж – крупнейший рынок в мире для Airbnb. Высокая конкуренция среди арендодателей, которая должна сдерживать цены, компенсируется тем, что компания берет с них налоги по требованию мэрии для передачи в бюджет
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Самый популярный город Америки - Нью-Йорк, который посетили 13,1 млн туристов. Расходы туристов остаются для города одной из важнейших статей дохода - например, в 2016 г. туристы потратили в Нью-Йорке $17 млрд (+1,5% к предыдущему году)
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В граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь за первые восемь месяцев 2017 г. приехали 13 млн туристов
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Замыкает десятку самых посещаемых городов Куала-Лумпур (12,8 млн)
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Из российских городов в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург. По данным агентства, за год Москва опустилась с 46-го на 49-е место, ее посетили 4,6 млн гостей. По статистике Ассоциации туроператоров России, в 2016 г. столицу посетили 5 млн иностранцев – 2 млн из стран ближнего зарубежья и 3 млн из стран СНГ. Совокупно иностранные туристы в 2016 г. потратили чуть более $1 млрд, подсчитали аналитики Mastercard
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Санкт-Петербург, который три года подряд получает престижную премию World Travel Awards как одно из самых привлекательных туристических направлений Европы, занял в рейтинге Euromonitor International только 73-е место. К 1 сентября город посетили 2,9 млн туристов
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