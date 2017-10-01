Крымский отель в третий раз признан лучшим в Европе

Mriya Resort & Spa второй год подряд признается лучшим европейским курортным комплексом для отдыха Mriya Resort & Spa

В Этнографическом музее Санкт-Петербурга прошла церемония вручения премии World Travel Awards - профессиональной награды в сфере туристического рынка. В нескольких номинациях победителями стали представители России: Санкт-Петербург признан самым привлекательным городским направлением Европы в 2017 г., крымский отель Mriya Resort & Spa назвали лучшим европейским курортным комплексом для отдыха (Europe’s Leading Leisure Resort), петербургский Lotte Hotel St. Peterburg - лучшим новым отелем, а авиакомпанию «Аэрофлот» наградили за лучший бизнес-класс в Европе и лучший бренд.

Санкт-Петербург выигрывает World Travel Awards третий год подряд. В прошлом году он был признан лидирующим культурно-туристическим направлением мира, в 2015 г. награжден как лучшее туристическое направление Европы. В этом году соперниками Санкт-Петербурга были Амстердам, Барселона, Лондон, Париж и Рим. Кубок World Travel Avards получил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Также в третий раз награды удостоился Mriya Resort & Spa - санаторно-курортный комплекс, построенный по проекту архитектора сэра Нормана Фостера и профинансированный Сбербанком. В прошлом году курорт назвали лучшим в этой же номинации, а в 2014-м Mriya Resort & Spa наградили как лучший новый европейский курорт. Стоимость курорта, включающего 422 номеров и вилл и расположенного на территории 27 га, составила 300 млн. В пиковые месяцы в Mriya Resort недостаток номеров, в марте – загрузка 80%, а в низкий сезон - порядка 50%, рассказывал в интервью «Ведомостям» Грант Бабасян, генеральный директор Mriya Resort & Spa. По его словам, курорт реализует специальную маркетинговую программу по продвижению в Европе, но основными клиентами остаются россияне.

Две награды присудили «Аэрофлоту» - за лучший бизнес-класс в Европе и лучший бренд среди авиакомпаний. На последнюю премию претендовали также Air France, British Airways, Iberia, Icelandair, KLM, Lufthansa, Sas Scandinavian Airlines, Swiss International Air Lines, TAP Portugal, Turkish Airlines.

Лучшим новым отелем Европы назвали Lotte Hotel St. Peterburg. Гостиница стоимостью $120 млн открылась летом 2017 г., это первый отель корейской группы Lotte в историческом здании. Для Lotte этот отель имеет особый статус, и главная задача менеджмента - сделать его лучшим в Санкт-Петербурге, рассказывал «Ведомостям» генеральный менеджер отеля Уве Кунц.

Премии World Travel Awards присуждаются более чем в 100 номинациях. Сначала выбирают победителей отдельно по каждому континенту, затем проводится финальная церемония, где определяют лучших из лучших. При этом номинации на разных континентах отличаются. Церемония в Санкт-Петербурге - не финальная, это европейский этап. Город получил право проведения церемонии как обладатель двух премий World Travel Awards.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 г. Ее победителей выявляют в два этапа. Сначала номинантов отбирают онлайн-голосованием, затем лучших выбирает жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли, представителей профильных СМИ и публики. Первичную заявку на участие в премии отели и другие участники подают самостоятельно.