«Наша задача – стать лучшим отелем Санкт-Петербурга»

Генеральный менеджер Lotte Hotel St. Petersburg Уве Кунц рассказывает, чем будет выделяться новый петербургский отель и почему президентский люкс в нем будет стоить 2 млн рублей

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Задача Уве Кунца как генерального менеджера - сделать Lotte Hotel St. Petersburg лучшим отелем города Евгений Егоров / Ведомости

У корейской Lotte Group долгая история отношений с Россией. Даже более длительная, чем дипломатические отношения России и Южной Кореи: первые были установлены только в 1990 г., а Lotte стала одним из спонсоров олимпийской команды СССР еще в 1988 г., рассказывал в интервью «Ведомостям» председатель правления Lotte Group Шин Донг Бин. В 2017 г. присутствие Lotte в России стало еще заметнее. В начале года группа объявила об учреждении литературной премии «Лицей» для молодых авторов (награды вручали на Красной площади в день рождения Пушкина 7 июня), а летом в Санкт-Петербурге начал работу второй российский отель Lotte. Первых гостей частично готовый отель принял в дни Петербургского экономического форума, а затем вновь закрылся, чтобы завершить все отделочные и строительные работы. Официальное открытие назначено на 15 сентября.

Lotte Hotel St. Petersburg — первый отель Lotte в историческом здании. Гостиница стоимостью $120 млн расположена в своеобразном кластере пятизвездочных отелей — на Исаакиевской площади, по соседству с «Англетером», «Асторией», W Hotel и Four Seasons. Генеральный менеджер Lotte Hotel St. Petersburg Уве Кунц считает, что у отелей есть общая цель – совместное развитие города. Долгая история конкурентов в Петербурге Кунца не пугает – он хочет сделать Lotte отелем номер один в Санкт-Петербурге. Как именно он будет решать эту задачу, Кунц рассказывает в интервью «Ведомостям».

— В Санкт-Петербурге немало высококлассных отелей, только на Исаакиевской площади, в непосредственной близости от вас — четыре. Каким вы видите место Lotte на отельной карте города?

— Быть лучшим отелем Санкт-Петербурга.

— Вот так сразу? И когда вы планируете реализовать эту цель, учитывая количество ваших близких — в буквальном смысле — конкурентов?

— Мы очень хорошо о них осведомлены. Мы готовы к серьезной работе и, конечно, понимаем, что рынок непростой. Но задача, которую я сам ставлю перед собой и которую я обсуждал с руководством группы, — это стать лучшим отелем Санкт-Петербурга. Это непростой путь. Часть его — строительство — мы уже прошли. Вторая большая задача — чтобы сработал человеческий фактор, это означает, что надо набрать лучшую команду. Но у нас есть и козыри, например расположение.

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— Разве в вопросе расположения вы не в равных условиях с основными конкурентами, которые находятся тут же, на Исаакиевской площади?

— Говоря об удачном расположении, я в первую очередь имею в виду уникальность здания. Это историческое здание, здесь жил Джон Куинси Адамс, первый посол США в России, который потом стал шестым президентом США.

— Петербург не поразишь знаменитыми постояльцами: в «Англетере» останавливался Есенин, про Дом со львами [в котором сейчас расположен отель Four Seasons] писал Пушкин, может быть, и бывал там.

— Так там просто бывал, а у нас — жил и работал. Мало ли, кто где был (смеется). Так вот. Сегодня к нам заходил посол США в России Джон Теффт, посмотрел отель, выпил кофе, мы сделали фото у памятной таблички на фасаде здания. Он много раз останавливался у наших конкурентов, ему есть с чем сравнивать, и он высоко оценил то, что увидел.