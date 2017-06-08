На Красной площади в день рождения Пушкина наградили молодых поэтов и прозаиков

Член жюри поэт Евгений Бунимович одобрил поиски младших коллег по перу Евгений Разумный / Ведомости

На высоких стульчиках главной сцены книжного фестиваля на Красной площади сидели симпатичные молодые люди – поэты, прозаики – и трепетали – и от ледяного июньского ветра, и от волнения: у микрофона объявляли, кто из финалистов занял призовые места. Эксперты и жюри под руководством писателя и критика Павла Басинского прочитали более 2000 рукописей, пришедших на конкурс со всех сторон страны и планеты. Как остроумно заметил член жюри Михаил Визель, в результате каждый финалист премии «Лицей» прошел конкурс в 100 человек на место.

В номинации «Поэзия» победителем стал курский поэт Владимир Косогов, продолжающий традиции акмеистов и поэтической группы «Московское время» («я приверженец старой секты акмеистов седьмого дня»). Второе место заняла Дана Курская, пишущая ритмически прихотливые стихи, слегка напоминающие рэп, третье – Григорий Медведев, окликающий лианозовскую школу и легко впускающий в стихотворения сегодняшний день и быт – от ЕГЭ и БГ до корма для кошки и выцветшей георгиевской ленточки. Всем троим чуть за тридцать, в поэзии это возраст зрелости, и каждый из лауреатов действительно поэт уже сложившийся и не раз публиковавшийся. Стихи Григория Медведева и Даны Курской попадали и в лонг-лист премии «Дебют», взявшей тайм-аут год назад и пока хранящей молчание.

Помимо профессионализма лауреатов объединяет и ориентация на когда-то новаторскую, но давно уже традиционную поэзию, сокрушительной новизны и неожиданности в награжденных работах не обнаружить; премированы словно двоюродные братья и сестра, чем-то очень похожие друг на друга. Оттого ли, что жюри не заметило пишущих иначе, потому ли, что именно традиционалисты среди участников конкурса оказались и правда лучшими, – вопрос. Очевидно, что ландшафт современной поэзии к наследникам акмеизма и лианозовцев никак не сводим. Но, возможно, самые отважные экспериментаторы просто не решились подать на конкурс работы?

Щедрость Спонсором премии стал южнокорейский холдинг Lotte, приоритетное направление которого – инвестиции в недвижимость. В номинациях «Поэзия» и «Проза» присуждается по три приза: первое место – 1 200 000 руб., второе – 700 000 руб., третье – 500 000 руб.

В номинации «Проза» картина оказалась более пестрой. Бронзу получили крепкие мужские рассказы о русском семейном мраке Андрея Грачева «Немного о семье», гиперреализмом и удушливой атмосферой напоминающие прозу Романа Сенчина (он вошел в жюри). Серебро досталось Евгении Некрасовой со сборником «Несчастливая Москва», пишущей бесстрашно, странно и оттого замечательно. Некрасова мешает сказ, раешный стих и любовь к Платонову в одном котле – получается волшебство. «Мясные розы» прыгают с обоев, в квартиру входит русалка-соседка с мокрыми волосами, старость грядет «в морщинистой кожаной упаковке». Первое место присудили Кристине Гептинг за повесть «Плюс жизнь» – историю любви 18-летнего парня, ВИЧ-инфицированного, мечтающего стать хирургом и не сдающегося, нет.

Любая премия – обозначение приоритетов, система дорожных знаков. Премия «Лицей» недвусмысленно указала молодым авторам на ценность следования отечественным литературным традициям, внимание к современной России и, несмотря на это, позитивный настрой. Пусть ты смертельно болен и висишь над бездной, как герой повести Гептинг, – не теряй надежды. А как же эксперимент, без которого изящная словесность ныряет в стагнацию? Можно, но дозированно – иначе дальше второго места не подняться. А фантастический реализм, а утопия, игра с жанром? Не стоит. Ну а профессионализм, высокий уровень письма? Скорее да, но и это не самоцель – проза Аиды Павловой, Марии Мокеевой, Тимура Валитова, Константина Куприянова, ничуть не менее зрелая, умная, изысканная, чем премированная, не покинула пределов шорт-листа.

Это, впрочем, частности. Главное и самое важное, о чем напомнил «Лицей», литература – это не только гиганты, это огромное собрание влюбленных в писательство хороших литераторов, без которых невозможно и появление гениев, это многослойность и множество разных сочинений, создающих плотность и густоту литературной жизни. Что там – саму эту жизнь, которая расцветает лишь при активной поддержке, финансовой в том числе.