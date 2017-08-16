«Потенциал российского внутреннего туризма далеко не исчерпан»

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Арон Либинсон, вице-президент InterContinental Hotels Group в России, СНГ и Грузии Андрей Гордеев / Ведомости

Девятнадцать лет назад InterContinental Hotels Group (IHG) стала первым международным гостиничным оператором, рискнувшим открыть отель в России, – тогда в Москве появился ее «Holiday Inn Виноградово». Сейчас компания входит в топ-5 по количеству гостиниц в стране. Дальнейшее развитие IHG в России предполагается с заметным ускорением: этим летом сеть насчитывает 16 гостиниц, а к 2020 г. их должно быть 100.

В отличие от многих конкурентов IHG привела в Россию и СНГ все свои основные бренды – сейчас шесть (см. график и таблицу) – и планирует прибавить еще один. А, например, у лидера российского рынка Rezidor здесь только два бренда. Такая стратегия придает гибкость бизнесу IHG. Ее коммерческий расчет строится, как понятно из рассказа вице-президента по развитию и операционной деятельности в России, СНГ и Грузии Арона Либинсона, на выборе правильной локации для каждого бренда и предоставлении услуг по принципу «необходимо и достаточно». Задачу гостиничного бизнеса он называет даже «брутальной»: заставить гостя заплатить больше и при этом не раз вернуться. Но гарантирует набор и качество услуг, которые стоят этих денег.

– Насколько успешным оказался 2016 год для IHG в России и странах СНГ? И как складывается 2017-й?

– У нас отели есть во всех сегментах: и в сегменте люкс, и в высоком сегменте, и, безусловно, в среднем, который является основой, грубо говоря, базой для нашего бизнеса. Мы увидели рост доходности на номер где-то 7–8% во всех сегментах. И я бы сказал так: очень хорошо, гораздо лучше наших ожиданий отработал Санкт-Петербург, рост был на уровне 12–15%. А в Москве где-то от 4 до 6 %. Нормально. Доходность складывается из двух составляющих: загрузки и роста стоимости номера. В прошлом году у нас был очень хороший рост по загрузке и в Москве, и в Петербурге – процентов на 10; рост стоимости номера – 12–14% по Петербургу и по Москве в районе 8–10%.

Понятно, что 2016-й подтвердил все то, о чем уже много раз сказано, и даже не хочется это снова повторять: и про китайцев, и про закрытые Турцию и Египет, и про внутренний туризм.

Если взять нынешний год, у нас очень серьезный рост по стоимости номера. Конечно, пока прошло только полгода, но уже видно, что мы очень значительно превосходим показатели [2016 г.]. Это выше наших ожиданий, потому что есть определенного рода опасения: мы же понимаем, что Турция открывается, и многие люди, которые во время отпуска приехали бы в Москву или в Петербург, решили поехать в Турцию. Есть еще один нюанс: эффект дешевого рубля, который мы имели в прошлом году, дававший дополнительный приток иностранных туристов и при этом для россиян служивший неким барьером поездок за границу, становится слабее. И сейчас мы видим рост бронирования и в Европу, и в Турцию – в традиционные места отдыха. Но мы не видим спада, например, со стороны китайцев; мы в общем не видим спада со стороны иностранных туристов. Чуть-чуть подорожавший по сравнению с прошлым годом рубль для них не является проблемой. Потенциал российского внутреннего туризма далеко не исчерпан.

– Вы считаете, не исчерпан? От многих участников индустрии доводилось слышать другое: что нынешнее состояние внутреннего туризма – это пик развития или близко к нему. Новых рынков нет, инфраструктуры и транспорта, чтобы перемещать больше людей, тоже нет, доходы населения не растут настолько, чтобы на рынок приходили новые потребители.

– Туризм – это же не только материальное понятие. Туризм – это состояние, когда человек тратит деньги не на вещи, а на эксперименты, ощущения и события. И, например, среди людей от 20 до 30 лет, которых по-разному могут называть – миллениалы, поколение Y и проч., – до 80% потратят деньги именно на события, а не на предмет. Это очень важно. Поэтому сказать, что потенциал туризма исчерпан, нельзя. Люди ездят в Москву, в Петербург, в Казань, в Калининград. Появляются новые направления. И в общем не секрет, что авиакомпании, которые субсидируют рейсы, помогают в этом плане – те же «Аэрофлот» или S7. Держат на контроле стоимость билетов, например, – мы же не видим, что стоимость авиабилетов, скажем, по Москве и по России сильно растет. И это, конечно, помогает сохранить поток. И в Москве, и в Питере есть что смотреть, исторически Москва и Санкт-Петербург были крупнейшими туристическими направлениями – поэтому что может измениться? Растут поколения. Люди опять-таки меняют парадигмы, и не все уже довольны той же самой Турцией. Оценка рисков (с точки зрения и терроризма, и прочего) все равно присутствует. Поэтому я думаю, что мы будем наблюдать не пик, а стабилизацию и выход на уровень, который может считаться логичным для российского внутреннего туризма.