Крупнейшие гостиничные операторы начали онлайн-войну за клиентов

Их соперники – онлайн-турагентства, которые до последнего не раз помогали их бизнесу

Бронирование отелей – крупнейший источник роста для онлайн-турагентств С. Портер / Ведомости

Marriott International, Hilton Worldwide Hol-dings и InterContinental Hotels Group запускают масштабные маркетинговые кампании против сторонних сервисов бронирования путешествий. Обеспечивая жизненно важный для туристической отрасли поток клиентов, онлайн-турагентства в итоге забирают часть прибыли – до 30% от каждой брони. Такие комиссии стоили гостиничной индустрии США около $4,5 млрд в год по июнь 2016 г. включительно, согласно данным Kalibri Labs.