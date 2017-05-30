Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Отели выселяют онлайн-турагентства
Крупнейшие гостиничные операторы начали онлайн-войну за клиентов
Их соперники – онлайн-турагентства, которые до последнего не раз помогали их бизнесу
Бронирование отелей – крупнейший источник роста для онлайн-турагентств
С. Портер / Ведомости
Marriott International, Hilton Worldwide Hol-dings и InterContinental Hotels Group запускают масштабные маркетинговые кампании против сторонних сервисов бронирования путешествий. Обеспечивая жизненно важный для туристической отрасли поток клиентов, онлайн-турагентства в итоге забирают часть прибыли – до 30% от каждой брони. Такие комиссии стоили гостиничной индустрии США около $4,5 млрд в год по июнь 2016 г. включительно, согласно данным Kalibri Labs.
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