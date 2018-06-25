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FIFA оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала трех швейцарских футболистов – Гранита Джака, Джердана Шакири и Штефана Лихтштайнера – за «неспортивное поведение», передает Bloomberg. Речь идет о политических жестах, которые показали игроки во время матча ЧМ-2018 с Сербией. Этнические албанцы из Косова Джака и Шакири во время празднования гола скрестили руки, изобразив взмах крыльев орла. Двуглавый орел изображен на гербе Косова, независимость этой республики не признает Сербия.

Джака и Шакири оштрафованы на 10 000 швейцарских франков ($10 100) каждый. Капитан футбольной команды швейцарцев Штефан Лихтштайнер оштрафован на 5000 швейцарских франков ($5050).

Болельщики сборной Сербии освистали игроков. Они развернули во время игры баннеры с дискриминационными надписями. Из-за этого FIFA оштрафовала Федерацию футбола Сербии на 54 000 швейцарских франков ($54 700). Президент федерации Славиш Кокез и главный тренер команды Младена Крстаич оштрафованы на 5000 швейцарских франков ($5050). Крстаичу вынесено предупреждение из-за заявления в адрес судьи Феликса Бриха, не назначившего пенальти. «Я бы не дал ему ни желтой, ни красной карточки, а отправил бы его в Гаагу. Пусть бы его отдали под суд, как они это делали с нами», – сказал после матча тренер.