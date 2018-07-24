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Скончался советник президента по вопросам права Вениамин Яковлев

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Сегодня на 87-м году жизни скончался выдающийся советский и российский юрист, советник президента, сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев. Сотрудник администрации президента подтвердил это «Ведомостям», уточнив, что смерть наступила в 10.30 во вторник. В июне Яковлев был переназначен советником президента по судебной системе и вопросам права в новом составе администрации.

Ассоциация юристов России выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Яковлева.

Бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал Яковлева «одним из патриархов юриспруденции». «Несмотря на зрелый возраст, до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума», - написал он.

Профессиональную деятельность Вениамин Яковлев начал еще в 1953 г. в Якутской юридической школе, которую возглавил в 1954 г.. С 1956 по 1960 г. – старший помощник прокурора Якутской АССР. В 1960-1987 гг. – на научной и руководящей работе в Свердловском юридическом институте. Доктор юридических наук. Профессор. Член-корреспондент РАН. Автор многочисленных научных трудов по проблемам теории права, гражданского права, правосудия.

С 1989 по 1991 г. – министр юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 г. - государственный арбитр СССР и председатель Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 г. занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 г. возглавил Высший арбитражный суд России. С 31 января 2005 г. - советник президента России.

Новая администрация президента. Полный состав

Технологии
Новости

Xiaomi представила «умную» зубную щетку

Ведомости
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Китайская Xiaomi провела мировую премьеру своих новых продуктов в Европе: на презентации в Мадриде показали два смартфона, робот-конструктор и «умную» зубную щетку. Как место презентации, так и набор продуктов - показатель того, что компания усиленно позиционирует себя не как «китайского производителя смартфонов», а как «всемирного провайдера цифровых экосистем», отмечают эксперты.

«Умная» ультразвуковая зубная щетка Mi Ultrasonic Toothbrush управляется через приложение на смартфоне, а в ее базу встроено зарядное устройство с аккумулятором. Одного заряда должно хватать на полмесяца при использовании дважды в день. Комплект для сборки робота Robot Builder под управлением специализированной операционной системы состоит из 978 частей и в полном варианте весит 3 кг. Пользователь может конфигурировать и программировать его в широких пределах. Объявленные цены - $35 за щетку и $94 за робота.

Два представленных Xiaomi смартфона Mi A2 и Mi A2 Lite на «чистой» ОС Android One 8.1 фактически являются уже известными на рынках Азии смартфонами Mi 6X и Redmi 6 Pro соответственно. У них сравнительно невысокая цена - от 250 и 180 евро. За 250 евро пользователь получает Mi A2 с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, слотом для карт MicroHD, экраном Full HD+, системой на базе Snapdragon 660 и с камерами разрешением 20 и 12 Мп (основные) и 20 Мп (фронтальная). Смартфоны будут продаваться и в России.

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Политика
Новости

Шойгу пообещал ответные меры на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости
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Российская сторона примет меры в ответ на активное сотрудничество Швеции и Финляндии с НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции», – сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). В мае страны подписали договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях военного альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием, напомнил Шойгу. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран.

«Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры», – подчеркнул Шойгу.

По данным министра, контингент НАТО в Восточной Европе с 2014 г. увеличился с 2000 до 15 000 военнослужащих в настоящее время. С начала года североатлантический блок провел более 100 учений, в которых участвовало до 80 000 военнослужащих, привел данные Шойгу: численность участников учений НАТО возросла за пять лет в 10 раз, а количество боевой авиации – с 11 до 101 единицы. Кроме того, добавил министр, «с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций – в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции».

Сергей Шойгу впервые показал публике свои художественные работы

Политика
Новости

Начальника МЧС по Томской области задержали по подозрению в получении взятки

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании начальника ГУ МЧС по Томской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. СКР уточняет, что подозреваемый был задержан в момент получения взятки. Ее размер правоохранительные органы не раскрывают.

СКР не уточняет имя задержанного, однако начальником ГУ МЧС по Томской области является 44-летний Михаил Бегун. Он занимает эту должность с 2016 г., указано на сайте регионального МЧС. При этом сайт на момент написания материала работал с перебоями.

Следствие предполагает, что с июня по июль 2018 г. подозреваемый потребовал от своего подчиненного взять деньги у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, но при этом сказать о готовности оказать содействие. После этого задержанный отдал подчиненному распоряжение о незаконной выдаче лицензии предпринимателю, который согласился на условия, хотя у него отсутствовало необходимое оборудование, указывает СКР.

Весной был арестован руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его обвиняют в халатности и растрате по делу о торговом центре «Зимняя вишня», из-за пожара в котором погибло 60 человек. Впоследствии президент России Владимир Путин уволил Мамонтова.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове

Финансы
Новости

Экс-совладельца Интрастбанка объявили в международный розыск

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Бывший совладелец Интрастбанка Олег Тарасов объявлен в международный розыск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет просит заочного ареста для Тарасова, судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения пройдет в четверг, сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, Тарасову предъявлено обвинение в организации растраты и мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о миллионных хищениях и присвоении денежных средств, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

ЦБ отозвал лицензию у Интрастбанка в сентябре 2014 г. Дыра в его капитале составляет 9,1 млрд руб., пришел к выводу регулятор. Тогда же ЦБ сообщал, что руководство банка не стало передавать электронную базу данных банка с информацией о его имуществе и обязательствах. Это может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов, пояснял регулятор.

Как в России уничтожают деньги

Экономика
Новости

Шувалов сообщил о дополнительной помощи ВЭБу из федерального бюджета

Ведомости
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В ближайшие недели Минфин согласует размер дополнительных субсидий Внешэкономбанку (ВЭБ) на выплату внешних долгов госкорпорации, сообщил ее председатель Игорь Шувалов на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. Он уточнил, что план погашения долгов предварительно одобрен первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым.

«После решения вопроса о субсидиях для погашения внешнего долга мы перейдем к документу о пополнении капитала, о новом капитале Внешэкономбанка, для того чтобы мы соблюдали все нормативы, в том числе норматив достаточности капитала, и смогли активно кредитовать проекты согласно новому финансовому меморандуму», – сказал Шувалов (цитата по «Интерфаксу»). Вместе с тем Минфин и ВЭБ обсуждают вопрос усиления контроля над госкорпорацией, отметил Шувалов.

На 2018 г. приходится пик выплат по долгам ВЭБа: всего госкорпорации необходимо заплатить $2,9 млрд, $2 млрд из них – по еврооблигациям, в 2019 г. – примерно $1 млрд по рублевым облигациям. В прошлом году ВЭБ погасил выпуск еврооблигаций на $1,35 млрд.

С этого года правительство урезало поддержку капитала ВЭБа со 150 млрд до 100 млрд руб. в год. Банк развития уже потратил почти всю годовую бюджетную субсидию на выплаты по внешним долгам, сообщал в апреле «Ведомостям» первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. Представители ВЭБа жаловались, что субсидии в 100 млрд руб. недостаточно – придется или рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников, или уменьшить поддержку экономики.

В этом году помимо субсидии правительство окажет ВЭБу дополнительную поддержку, разместив в госкорпорации депозит размером 200 млрд руб. на год по льготной ставке с возможной пролонгацией.

Предлагая Шувалову возглавить ВЭБ в конце мая этого года, президент Владимир Путин заявил о необходимости докапитализировать госкорпорацию сверх предусмотренных в бюджете 100 млрд руб. Минфин подчеркивал, что ВЭБ может рассчитывать на поддержку после сокращения внутренних издержек и подробного обоснования необходимости дополнительных бюджетных вливаний.

Политика
Новости

«Союзмультфильм» получит налоговые льготы от Москвы

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Киностудия «Союзмультфильм» получила статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы, что даст ей возможность пользоваться городскими налоговыми льготами. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее президент Владимир Путин поручил создать на базе киностудии анимационный технопарк «Дом российской анимации». Новый статус позволит предприятию снизить налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%, говорится в сообщении. Киностудия получит льготы по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль.

«Союзмультфильм» сможет направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка, отмечает пресс-служба мэра. Технопарк будет оснащен профильным оборудованием и программным обеспечением, которым смогут пользоваться все его резиденты. Ими станут независимые анимационные студии.

Согласно проекту, на базе «Союзмультфильма» будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год.

Что можно купить в фирменном магазине «Союзмультфильма»

Стиль жизни
Новости

FIFA включила Черчесова в список номинантов на звание тренера года

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Международная федерация футбола (FIFA) включила тренера сборной России Станислава Черчесова в список претендентов на звание лучшего тренера года. Об этом сообщается на официальной странице FIFA в Twitter.

Также в список претендентов на звание тренера года вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола («Манчестер сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико»), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан (тренер «Реала» в сезоне-2017/18).

Церемония вручения пройдет 24 сентября в Лондоне.

На чемпионате мира по футболу Россия впервые в своей истории вышла в плей-офф турнира и добралась до четвертьфинала, проиграв сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Черчесов возглавляет сборную России с осени 2016 г.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Дума приняла закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли

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Госдума приняла в окончательном, третьем чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Одобренные поправки предусматривают поэтапное уменьшение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДПИ будет расти до 2021 г., а с 2022 г. размер его ставки Минфину и Минэнерго предстоит согласовать в будущем. Действующие льготы по НДПИ сохранятся. В то же время документ предусматривает возможность экстренного введения повышенной пошлины на топливо в случае, если цены на нефть выросли на 15% в течение месяца.

Нефтяники опасались, что маневр лишит НПЗ так называемой таможенной субсидии, которая складывается из разницы экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и увеличивается с ростом нефтяных цен. А это в свою очередь вместе с запланированным повышением акцизов с 2019 г. приведет к росту внутренних цен на нефтепродукты на уровне мировых, указывал бизнес.

В качестве компенсаторной меры НПЗ, которые проводят модернизацию, получат возможность возвращать из бюджета часть уплаченных акцизов. Право на отрицательный акциз также получат попавшие под санкции компании. Кроме того, отрицательный акциз будет дополнен повышающими коэффициентами (всего пять повышенных ставок для различных регионов) для удаленных от рынков сбыта НПЗ. Наибольший коэффициент предусмотрен для предприятий Хакасии и Красноярского края (в эту группу входит Ачинский НПЗ «Роснефти»), второй по размеру коэффициент будет применяться для нефтепереработки Тувы и Иркутской области (Ангарский НПЗ «Роснефти»), третий – достанется НПЗ в Ямало-Ненецком и Ненецком округах, республике Коми, Якутии и Бурятии (Ухтинский НПЗ «Лукойла»).

В формуле возвратного акциза также учитывается демпфирующий коэффициент, который будет рассчитываться как разница экспортных цен и цен на внутреннем рынке. Такой коэффициент будет обнуляться, если внутренние оптовые цены на бензин и дизельное топливо отклонятся от установленных в законопроекте цен на 10% и более. Механизм призван компенсировать с 2019 г. до 60% роста экспортных цен на нефтепродукты.

Вице-премьер Дмитрий Козак оценивал дополнительные доходы бюджета от маневра в 1,3–1,6 трлн руб. за шесть лет. Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов отмечал, что бюджетный эффект будет зависеть от итогового решения по дифференциации акцизов: диапазон очень широкий – от менее 1 трлн руб. до более чем 2,5 трлн руб.

Бизнес
Новости

«Победа» получила разрешение на полеты в Ирландию

Ведомости
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Росавиация выдала лоукостеру «Победа» допуск на выполнение полетов в столицу Ирландии – Дублин. Об этом говорится в материалах службы. Там указано, что «Победа» сможет выполнять до четырех рейсов в неделю между Москвой и Дублином.

В мае «Победа» получила разрешение на регулярные рейсы из Санкт-Петербурга и Калининграда в Лондон. Однако пока авиакомпания не начала выполнять полеты в столицу Великобритании.

«Победа» основана в 2014 г. и входит в группу компаний «Аэрофлот». Сейчас лоукостер выполняет рейсы более чем в 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежные.

С чего начинался «Аэрофлот»

Политика
Новости

В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству оценить необходимость поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих наказание за участие в рекламе онлайн-казино, сообщает «Интерфакс».

Поручение стало итогом выступления сенатора Эдуарда Исакова. По его словам, в интернете можно увидеть много агрессивной рекламы онлайн-казино. Такие казино запрещены законом, но известные телеведущие, музыканты и актеры призывают играть в азартные игры, рассказывая, «как быстро и, по их словам, честно» можно разбогатеть, заявил сенатор. Он предложил внести поправки в КоАП, чтобы увеличить штрафы и назначить общественные работы до 15 суток за рекламу онлайн-казино. Сейчас участие в рекламе онлайн-казино влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 2500 руб., что, по мнению Исакова, несоизмеримо с полученными от рекламы гонорарами. «Минуту в ролике актеры языком проработают, а потом 15 суток поработают лопатами, может быть, задумаются, что рекламировать, а что нет», – заявил сенатор.

В прошлом году онлайн-казино Azino 777 заняло 14-е место в топ-20 крупнейших рекламодателей в интернете, пишет РБК. По данным Mediascope, в 2017 г. рекламу Azino видели примерно 3,09 млн человек каждый месяц. Помимо казино в топ вошли еще три интернет-компании: «Яндекс», Google и Mail.Ru Group. Причиной такой популярности в сети стало привлечение рэперов для участия в вирусной рекламе. В последнем ролике снялся Алексей Долматов, более известный как Guf.

Технологии
Новости

Лондонский стартап научит детей программировать с помощью «Гарри Поттера»

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Лондонский стартап Kano планирует обучать детей программированию при помощи заклинаний из книг о Гарри Поттере, сообщает Bloomberg. Об этом же свидетельствует и сайт компании.

Комплект для кодирования Kano, посвященный вселенной Гарри Поттера, стоит $99 (цены на другие наборы начинаются от $29,9). При его помощи можно будет изучить язык программирования JavaScript. В набор входит «волшебная палочка», которая реагирует на движение в руке. Для ее использования понадобится планшет или компьютер. По ходу обучения надо будет выполнить более 70 заданий, говорится на сайте Kano. В процессе будут использованы некоторые заклинания из книг о Гарри Поттере - например, Wingardium Leviosa (заставляет предметы подниматься в воздух) и Stupefy (обездвиживает).

Согласно сайту Kano, проект запустят 1 октября 2018 г., а сейчас можно оформить предзаказ. Партнер – Warner Bros., которая владеет правами на экранизацию книг о Гарри Поттере и выдачу лицензии на выпуск сопутствующих товаров.

Kano основана в 2013 г. бывшим журналистом Алексом Кляйном, его дядей Саулом Кляйном и венчурным капиталистом Йонатаном Раз-Фридманом. Проект уже получил около $37 млн в виде венчурного финансирования, по данным Bloomberg. У стартапа есть также собственная онлайн-платформа, на которой пользователи могут создавать игры. У Kano уже 249 134 клиента, указано на сайте.

Многие компании сейчас поощряют попытки детей программировать, отмечает Bloomberg. В 2015 г. мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что к 2025 г. каждый ученик общеобразовательной школы в городе будет изучать информатику.

Памяти Алана Рикмана

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