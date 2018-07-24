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Скончался советник президента по вопросам права Вениамин Яковлев

Сегодня на 87-м году жизни скончался выдающийся советский и российский юрист, советник президента, сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Яковлев. Сотрудник администрации президента подтвердил это «Ведомостям», уточнив, что смерть наступила в 10.30 во вторник. В июне Яковлев был переназначен советником президента по судебной системе и вопросам права в новом составе администрации.

Ассоциация юристов России выразила глубочайшие соболезнования родным и близким Яковлева.

Бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал Яковлева «одним из патриархов юриспруденции». «Несмотря на зрелый возраст, до последнего дня он продолжал трудиться, сохраняя и работоспособность, и глубину ума», - написал он.

Профессиональную деятельность Вениамин Яковлев начал еще в 1953 г. в Якутской юридической школе, которую возглавил в 1954 г.. С 1956 по 1960 г. – старший помощник прокурора Якутской АССР. В 1960-1987 гг. – на научной и руководящей работе в Свердловском юридическом институте. Доктор юридических наук. Профессор. Член-корреспондент РАН. Автор многочисленных научных трудов по проблемам теории права, гражданского права, правосудия.

С 1989 по 1991 г. – министр юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 г. - государственный арбитр СССР и председатель Высшего арбитражного суда СССР. В конце 1991 г. занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 г. возглавил Высший арбитражный суд России. С 31 января 2005 г. - советник президента России.

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