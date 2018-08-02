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В США опубликуют неизданный рассказ Эрнеста Хемингуэя

Американский журнал Strand Magazine опубликует неизданный рассказ американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 г. Эрнеста Хемингуэя. Ранее рассказ был известен только исследователям творчества писателя. Об этом сообщает Associated Press.

«В 55-м номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side («Комната на стороне сада»)», — говорится на сайте ежеквартального журнала. Рассказ был написан еще в 1956 г.

Действие произведения разворачивается в гостинице Ritz в Париже во время Второй мировой войны. Повествование ведется от лица человека по имени Роберт, которого в рассказе также называют «папой». Издание указывает, что рассказ представляет собой «яркую зарисовку, изображающую солдат, уставших от войны, но с надеждой смотрящих в будущее». The Washington Post отмечает, что герой Роберт является прототипом самого писателя.

A Room on the Garden Side — один из пяти рассказов, о завершении работы над которыми в августе 1956 г. Хемингуэй сообщил своему издателю. Ранее из этих пяти произведений было опубликовано только одно — The Cross Roads.

Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе