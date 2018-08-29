Тема дня: Обращение Путина по пенсионной реформе
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы
15 материалов по теме
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы 12:10Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет
Что сказал Путин в телеобращении о пенсионной реформе. Главное 12:28
Как живут непростые российские пенсионеры 22:42
Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии 16:04
Кудрин оценил предложения Путина по смягчению пенсионной реформы 14:17
Все материалы по теме
Новости
Стиль жизни
Новости

Медведев назначил нового директора Российской государственной библиотеки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил гендиректором Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадима Дуду. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 2016 г. исполняющим обязанности генерального директора РГБ был Владимир Гнездилов. 28 августа РБК со ссылкой на источники сообщил о скорой отставке Гнездилова. В качестве повода к отставке один из собеседников издания называл «недоработки во многих вопросах». Источник, близкий к администрации президента, уточнял в беседе с изданием, что директором РГБ может стать Дуда.

Дуда окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. С июня 2012 г. по декабрь 2013 г. он занимал пост директора департамента информационной политики и международных связей Минкультуры. До перехода в РГБ Дуда возглавлял Всероссийскую библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино. На этой должности он работал с 2015 г.

Лучшие места мира по версии Time

Технологии
Новости

Facebook сделает свой видеосервис доступным по всему миру

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Facebook с 30 августа сделает свою видеоплатформу Watch доступной пользователям по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Платформа предназначена для публикации видеоблогов, прямых трансляций и авторских шоу.

«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду и даем людям во всем мире новую возможность открыть для себя прекрасные видеоролики и общаться с создателями, друзьями и другими фанатами», - заявила руководитель подразделения видео компании Фиджи Симо, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Сервис Watch заработал в августе 2017 г. До сих пор он был доступен только для американских пользователей. С помощью этого сервиса, как отмечает Bloomberg, Facebook рассчитывает конкурировать крупнейшим видеосервисом от Google. В отличие от принадлежащего технологическому гиганту видеохостинга YouTube, где свои видео могут публиковать все, кто захочет, Watch предназначен для публикации авторских шоу. Речь идет о программах, которые создаются в рамках партнерских соглашений с Facebook.

Авторы контента могут монетизировать его на платформе Facebook, присоединившись к программе Ad Breaks. Эта программа позволяет включать рекламные ролики в видео. По данным TechCrunch, если автор предусматривает рекламные паузы в своем проекте, то 45% поступлений от рекламодателей будет получать Facebook.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Песков назвал телеобращение о пенсионной реформе личной инициативой Путина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он заявил о смягчении условий пенсионной реформы, было его личной инициативой и не обсуждалось с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путину было необходимо объяснить причины повышения пенсионного возраста, которыми руководствовалось правительство, и рассказать, почему нельзя было медлить с преобразованиями. В то же время президент хотел выразить свое несогласие с некоторыми параметрами реформы и внести предложения по ее смягчению, добавил Песков.

«Это смелый поступок, это поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение напрямую обратиться к людям», — заявил пресс-секретарь.

В среду Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Президент предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. В июле законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении.

По словам Путина, правительство до последнего времени искало способы обеспечить устойчивость пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. При этом президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но откладывать его нельзя, и призвал россиян отнестись с пониманием к предстоящим нововведениям.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Песков отреагировал на жалобу США в ВТО против России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль не считает нормальным иск США во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не считаем это нормальным», - заявил пресс-секретарь президента. В то же время, по словам представителя Кремля, подача иска - «законное право США». «Безусловно, Россия будет использовать здесь всю широкую палитру контраргументов», - заключил Песков.

Ранее стало известно, что США подали иск в ВТО против России. Таким образом Вашингтон пытается оспорить введенные Москвой «специальные защитные меры» в отношении импорта из США. Соединенные Штаты в своем заявлении подчеркивали, что Россия нарушает правила международной организации, поскольку ее пошлины применяются лишь к товарам из США и не затрагивают товары других стран. По словам американской стороны, размер пошлин, введенных Россией, также превышает допустимые по условиям членства в ВТО.

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу американского президента, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.

Россия в начале июля ответила на заградительные меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.

Политика
Новости

Силуанов оценил расходы бюджета после смягчения пенсионной реформы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Смягчение пенсионной реформы, предложенное президентом Владимиром Путиным, приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Это (предложения Путина) потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», - отметил министр финансов. По его словам, с учетом роста расходов Пенсионного фонда будет увеличен и трансферт фонду из федерального бюджета.

Ранее в среду, 29 августа, Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором выразил свою позицию по поводу повышения пенсионного возраста в России. Президент предложил, в частности, смягчить условия пенсионной реформы, предложенные правительством. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, а до 60. Путин призвал снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей, а также повысить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.

Президент рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые изучало правительство. Однако другие сценарии не принесли бы результата или даже ухудшили бы ситуацию, признался президент. Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах Amazon запустить бесплатный видеосервис

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Amazon разрабатывает бесплатный стриминговый сервис Free Dive, подключаться к которому смогут владельцы приставок Amazon Fire TV. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

Пользователи смогут получить доступ преимущественно к старым фильмам и передачам, уточняет издание. По данным The Information, развитие сервиса Free Dive возьмет на себя ресурс данных кинофильмов IMDb. Amazon владеет этим ресурсом с 1998 г.

По оценке издания, около 48 млн человек владеют медиаплеером Fire TV, в том числе в виде устройства Fire Cube с поддержкой голосового помощника Alexa. Новая опция будет отделена от бесплатной подписки Amazon Prime Video, которая конкурирует с Netflix. Сейчас компания Джеффа Безоса ведет переговоры с крупными студиями, чтобы лицензировать старые телешоу для нового сервиса.

Получить комментарии Amazon на эту тему изданию не удалось.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Политика
Новости

Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или зарплаты за 18 месяцев. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

Заместитель председателя правительства отметила, что власти при разработке инициативы будут опираться на статью о «необоснованном увольнении женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет». Голикова подчеркнула, что введение такого наказания необходимо еще обсудить с работодателями и профсоюзами.

Речь идет о ст. 145 УК (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет). Нарушение этой статьи наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев. В качестве наказания суд может выбрать обязательные работы на срок до 360 часов.

Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу повышения пенсионного возраста. Он предложил смягчить условия пенсионной реформы, рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые рассматривало правительство, а также призвал ввести в России административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4900 до 11 280 руб. с 2019 г. и установить период такой выплаты в один год. По мнению российского лидера, необходимо ввести переходный период для реформы, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Президент призвал также разработать меры для стимулирования бизнеса нанимать на работу граждан предпенсионного возраста.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минтранс оценил стоимость предложенной Кадыровым магистрали в Грозный

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость высокоскоростной железной дороги (ВСМ) из Краснодара в Грозный составит 1,2 трлн руб. Об этом говорится в паспорте федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», курируемого Минтрансом. Его копия есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Из федерального бюджета на ВСМ предлагается направить 336 млрд руб., следует из информации в паспорте. В 2020 г. предполагается выделить 12 млрд руб., далее до 2024 г. - 24 млрд, 80 млрд, 100 млрд и 120 млрд руб. Остальные 869 млрд руб. из 1,2 трлн руб. предполагается привлечь из внебюджетных источников.

Материалы, оказавшиеся в распоряжении РБК, входят в пакет документов магистрального плана развития инфраструктуры, который в правительство представило Минэкономразвития.

Представители Минтранса и РЖД пока не ответили на запросы РБК.

В конце июня «Коммерсантъ» написал, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту Владимиру Путину письмо с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 г. транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Кадыров предложил начать строительство ВСМ Центр — Юг (Москва — Адлер), которое планирует РЖД, с участка Ростов-на-Дону — Краснодар, отдельно присоединив к нему транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

В Кремле подтвердили, что тема строительства магистрали действительно поднималась. Минтранс назвал предложение Кадырова перспективным.

Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире

Политика
Новости

Экс-руководителя «Дальспецстроя» арестовали по обвинению в злоупотреблениях

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего директора Главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой») Юрия Волкодава, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Суд арестовал его на срок до 27 октября, уточняет агентство.

Согласно материалам дела, фигуранту предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к нанесению ущерба «Дальспецстрою» на общую сумму более 104 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в конце мая следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) завели против него сразу два дела — по ст. 285 и ст. 286 УК (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Следователи полагают, что обвиняемый, заключая контракты на закупку стройматериалов, переплатил поставщикам не менее 140 млн руб., писала газета.

«Впрочем, после проведения соответствующих экспертиз сумма может возрасти, а сам фигурант привлечен и по другим эпизодам. Пока же следствие только началось — идет процесс сбора и закрепления доказательств, во время которого задерживать и обвинять господина Волкодава не стали», - уточняло издание в начале июня. Волкодав стал и. о. гендиректора ФГУП «Дальспецстрой» весной 2015 г. после отставки предыдущего руководителя Дмитрия Савина.

Бизнес
Новости

ФАС обвинила «Победу» в навязывании пассажирам невыгодной цены провоза багажа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Победа» навязывает пассажирам невыгодные условия провоза багажа. К такому выводу пришло московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснила служба, при оформлении нескольких билетов на официальном сайте авиакомпания дает возможность заплатить за перевозку багажа весом до 10 кг 499 руб. только на одного пассажира из группы. Остальным предлагается оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 руб. При этом при покупке билета на одного пассажира возможность перевоза багажа до 10 кг за 499 руб. не ограничивается.

«Такие действия есть не что иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально», - уверен руководитель управления ФАС Армен Ханян, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что такие действия ущемляют интересы пассажиров.

Ханян подчеркнул, что политика авиакомпании в отношении провоза багажа «направлена на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением». ФАС увидела в этих мерах признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции» и выдала «Победе» предупреждение, потребовав прекратить навязывать пассажирам невыгодные условия. В противном случае ведомство пригрозило возбудить против авиакомпании антимонопольное дело.

«Претензии ФАС сводятся к тому, что перевозчик никак не обуславливает изменение тарифа на провозку багажа при прохождении регистрации одним или несколькими пассажирами. Законодательство, в том числе и Воздушный кодекс, и Гражданский, не устанавливают требований к политике предоставления скидок, поэтому решение ФАС выглядит достаточно спорным», - говорит партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая. Но теоретически действия «Победы» можно квалифицировать по статье 14.6. КоАП «Нарушение порядка ценообразования», а это грозит перевозчику штрафом в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги за весь период нарушения. Шансы оспорить такое решение можно оценить как умеренно высокие, рассуждает Мостовая.

От автомобиля до авиакомпании: что называют «Победой»

Экономика
Новости

Минфин после недельной паузы привлек на аукционе ОФЗ 13 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство финансов 29 августа разместило ОФЗ с погашением в 2021 г. на 13,22 млрд руб. из предложенных 15 млрд руб., продав 88% выпуска, следует из данных Минфина.

При этом спрос на аукционе достиг 24,96 млрд руб., превысив предложение почти в 1,7 раза. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

Аукцион ОФЗ возобновился после недельной паузы, первой за четыре месяца. Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Министерство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.

До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Волатильность на рынке и резкое ослабление рубля также вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

Экономика
Новости

Кудрин оценил предложения Путина по смягчению пенсионной реформы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «балансирующими изначальный проект» поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, Путин «обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект». Он назвал решение Путина «взвешенным, тщательно продуманным» и «нужным для реализации национальных целей».

Ранее 29 августа Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности об увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Также он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.

Кроме того, президент заявил о необходимости ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приеме на работу из-за возраста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.

14 июня, после того как Медведев назвал параметры пенсионной реформы, Кудрин заявил, что она «назрела давно». По его словам, это «выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии». Также он предложил возобновить после завершения реформы индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2016 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе