Медведев назначил нового директора Российской государственной библиотеки
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил гендиректором Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадима Дуду. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
С 2016 г. исполняющим обязанности генерального директора РГБ был Владимир Гнездилов. 28 августа РБК со ссылкой на источники сообщил о скорой отставке Гнездилова. В качестве повода к отставке один из собеседников издания называл «недоработки во многих вопросах». Источник, близкий к администрации президента, уточнял в беседе с изданием, что директором РГБ может стать Дуда.
Дуда окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. С июня 2012 г. по декабрь 2013 г. он занимал пост директора департамента информационной политики и международных связей Минкультуры. До перехода в РГБ Дуда возглавлял Всероссийскую библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино. На этой должности он работал с 2015 г.