Медведев назначил нового директора Российской государственной библиотеки

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Песков назвал телеобращение о пенсионной реформе личной инициативой Путина

Телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он заявил о смягчении условий пенсионной реформы, было его личной инициативой и не обсуждалось с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путину было необходимо объяснить причины повышения пенсионного возраста, которыми руководствовалось правительство, и рассказать, почему нельзя было медлить с преобразованиями. В то же время президент хотел выразить свое несогласие с некоторыми параметрами реформы и внести предложения по ее смягчению, добавил Песков.

«Это смелый поступок, это поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение напрямую обратиться к людям», — заявил пресс-секретарь.

В среду Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Президент предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. В июле законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении.

По словам Путина, правительство до последнего времени искало способы обеспечить устойчивость пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. При этом президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но откладывать его нельзя, и призвал россиян отнестись с пониманием к предстоящим нововведениям.

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