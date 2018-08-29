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РБК узнал о готовящейся смене директора Ленинки

Врио директора Российской государственной библиотеки имени Ленина (РГБ) Владимир Гнездилов уйдет со своего поста. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к правительству.

Назначение и отставка директора библиотеки происходит по распоряжению премьер-министра. Оно может быть подписано в ближайшее время. В качестве повода к отставке один из собеседников называет «недоработки во многих вопросах».

Директором РГБ может быть назначен руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда. «Минкульт направил такое предложение», — рассказал источник, близкий к администрации президента.

В РГБ о готовящейся отставке Гнездилова не знают. В Минкульте и аппарате вице-премьера Ольги Голодец от комментариев отказались. Также поступил и руководитель Иностранки Вадим Дуда.