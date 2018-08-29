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РБК узнал о готовящейся смене директора Ленинки

Ведомости
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Врио директора Российской государственной библиотеки имени Ленина (РГБ) Владимир Гнездилов уйдет со своего поста. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к правительству.

Назначение и отставка директора библиотеки происходит по распоряжению премьер-министра. Оно может быть подписано в ближайшее время. В качестве повода к отставке один из собеседников называет «недоработки во многих вопросах».

Директором РГБ может быть назначен руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда. «Минкульт направил такое предложение», — рассказал источник, близкий к администрации президента.

В РГБ о готовящейся отставке Гнездилова не знают. В Минкульте и аппарате вице-премьера Ольги Голодец от комментариев отказались. Также поступил и руководитель Иностранки Вадим Дуда.

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Технологии
Новости

Reuters рассказал о проекте Ирана по оказанию влияния на пользователей соцсетей

Ведомости
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Десятки аккаунтов и 10 сайтов иранского происхождения являются частью проекта Тегерана по оказанию влияния на пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, выяснил Reuters. Ранее об иранской кампании в сети заявил Facebook.

На прошлой неделе Facebook удалил 652 страницы, связанные с Ираном и Россией. В соцсети поясняли, что выявить подозрительные страницы удалось, благодаря информации фирмы FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. Именно она сообщила о существовании сети Liberty Front Press, связанной с властями Ирана.

Та же FireEye и израильская ClearSky подтвердили выводы Reuters. Эксперты заявили, что выявленная агентством сеть сайтов и учетных записей, называемая Международным союзом виртуальных СМИ (IUVM – International Union of Virtual Media), является частью той же сети, о которой сообщали в Facebook, Twitter и Alphabet.

IUVM продвигает в интернете контент иранских государственных и проправительственных СМИ, часто скрывая первоисточник информации. Настоящими поставщиками контента зачастую являются Iran Press Press, информационное агентство FARS и телекомпания «Аль-Манар», которая поддерживается союзником Ирана – мусульманской группой «Хезболла».

«Это крупномасштабный амплифер (сервис для отложенной публикации и аналитики в соцсетях) для иранских государственный СМИ», - пояснил Бен Ниммо, старший партнер Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab. «Это показывает, насколько легко можно запустить операцию по оказанию влияния онлайн, даже при низком уровне навыков. Иранская операция опиралась на количество, а не качество, но она оставалась неизменной в течение многих лет», отмечает эксперт.

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Экономика
Новости

США смогут накладывать 25%-ные пошлины на мексиканские автомобили

Ведомости
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Проект дополнительного торгового соглашения между США и Мексикой позволит Вашингтону вводить пошлины до 25% на импорт мексиканских легковых и коммерческих автомобилей, а также запчастей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на автопроизводителей.

Договоренность об отказе от Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в пользу двухсторонней сделки с Мексикой, к которой может присоединиться Канада, была достигнута 27 августа. Суть сделки заключается в ужесточении требований к локализации производства автомобилей в США и Мексике (до 75% с 62,5%) для беспошлинного режима при сохранении режима свободной торговли для сельскохозяйственных товаров. Ранее президент США Дональд Трамп угрожал пошлинами в 25% на импорт всех автомобилей в США.

Дополнительное соглашение между США и Мексикой, о котором ранее не объявлялось, предполагает, что Вашингтон сможет вводить «тарифы национальной безопасности» на мексиканские машины, если их годовой импорт превысит 2,4 млн единиц. Аналогичная мера предусмотрена для запчастей, если их импорт превысит $90 млрд в год. В ближайшие недели администрация США планирует опубликовать результаты опроса о том, представляет ли автомобильный импорт угрозу нацбезопасности. Они могут стать обоснованием допсоглашения с Мексикой.

Условия сделки не являются окончательными и могут меняться в зависимости от позиции Канады. В 2017 г. США импортировали почти 1,8 млн мексиканских автомобилей.

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Политика
Новости

Украина увеличит военное присутствие в Азовском море

Ведомости
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Украина в ближайшее время нарастит военный потенциал на азовском направлении, следует из заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, которое передал пресс-центр ВМС страны. «Адмирал Игорь Воронченко также отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной трудовой деятельности в акватории Азовского моря», - говорится в сообщении.

Во вторник, 28 августа, Украина начала командно-штабные учения «Шторм-2018» с участием ВМС, ВВС, погранслужбы и сил спецопераций по отработке «сдерживающих действий, отражения воздушного нападения, перегруппировки войск и противодиверсионной обороны», говорится в сообщении ВМС Украины.

В начале августа усилить военное присутствие Украины в Азовском море, в том числе переброской боевых катеров, предложил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» России и ее попытками «фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины». По соглашению о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной они признаются внутренними водами.

Организационно силы ВМС Украины в Азовском море объединены в Мариупольский отряд морской охраны. Он насчитывает до 20 катеров, из них более половины - малых. Флагманом отряда служит пограничный сторожевой корабль советской постройки «Донбасс» водоизмещением около 200 т. В июне украинская военная разведка сообщала о переброске 40 боевых кораблей Черноморского флота России в Азовское море и установлении Россией полного контроля над его акваторией.

Министерство инфраструктуры Украины оценивало прямые убытки государства от строительства Россией Крымского моста через Керченский пролив в 500 млн гривен ($19,1 млн) в год.

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Экономика
Новости

Инфраструктурные монополии могут получить от правительства поблажки по дивидендам

Ведомости
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Правительство России может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств.

По данным газеты, правительство готово предоставить такую возможность РЖД. При этом из программы развития компании до 2025 года исключается господдержка. Источники «Коммерсанта» сообщили, что похожие предложения будут проработаны по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это, в частности, следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и ФАС по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, пишет газета.

Отказаться от начисления дивидендов на обыкновенные акции давно просит РЖД. За 2017 год компания начислила всего 50 млн руб. на привилегированные акции и 8,75 млрд руб. - на обыкновенные. «27 августа глава монополии Олег Белозеров еще раз подчеркнул, что если от выплат по обыкновенным акциям не откажутся, то, по оценке компании, «невывезенными могут оказаться около 330 млн тонн грузов»», - пишет газета.

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Политика
Новости

Бразилия отправила войска на границу с Венесуэлой для сдерживания беженцев

Ведомости
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Президент Бразилии Мишел Темер подписал постановление об отправке на две недели войск в пограничный с Венесуэлой штат Рорайма, пишет Bloomberg. Границу штата перешли уже более 70 000 беженцев из испытывающей глубокий кризис Венесуэлы, и его инфраструктура перестает справляться с этим наплывом. «Мы ждем от международного сообщества поддержки жестких дипломатических мер с нашей стороны», - цитирует агентство слова Темера.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с 2015 г. Венесуэлу покинули более 1,6 млн человек. Большую часть этого потока приняли Колумбия, Эквадор и Перу.

На минувшей неделе Венесуэла пошла на экстренные меры, пытаясь спасти свою экономику. Срана деноминировала национальную валюту, убрав со старого боливара пять нулей, а также девальвировала ее на 95% и привязала к государственной криптовалюте. Кроме того, правительство решило сократить субсидии на топливо и повысит минимальную зарплату в 60 раз.

Годовая инфляция в стране превышает 80 000%, МВФ прогнозирует, что она может достичь 1 000 000% к концу года.

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Технологии
Новости

Instagram вводит верификацию аккаунта по документу

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Принадлежащий соцсети Facebook сервис Instagram объявил об усилении мер защиты пользователей, главной из которых стала возможность верификации аккаунта по запросу пользователя после предоставления документа, подтверждающего личность. В Instagram уже существуют верифицированные аккаунты, однако до сих пор «галочку» присваивала сама сеть.

Чтобы запросить верификацию, пользователь сервиса должен зайти на соответствующую новую вкладку и ввести имя пользователя, настоящее имя и предоставить копию документа, удостоверяющего личность. «Запрос на верификацию не гарантирует верификацию аккаунта», - подчеркивает Instagram.

Помимо этого, в сервисе появится возможность узнать информацию о чужом профиле через функцию «Об этой учетной записи». Можно узнать дату регистрации другого аккаунта, страну регистрации, предыдущие имена пользователя, информацию о рекламных кампаниях и другие данные. Также пользователи сервиса смогут проходить двухфакторную аутентификацию через сторонние приложения.

По словам сооснователя Instagram Майка Кригера, нововведения призваны бороться с фейковыми и недобросовестными аккаунтами.

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Политика
Новости

Минобороны России рассказало о роли «Белых касок» в готовящейся провокации в Сирии

Ведомости
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Минобороны России получило информацию об активной роли сирийской неправительственной организации «Белые каски» в подготовке инсценировки химической атаки в провинции Идлиб. Об этом рассказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Согласно сообщению Минобороны, восемь представителей «Белых касок» сопроводили два грузовика с «большим грузом отравляющих веществ» на склад в городе Саракиб к востоку от  Идлиба. По словам Цыганкова, на складе, принадлежащем боевикам группировки «Ахрар Аш-Шам» (запрещена в России) груз встретили «два высокопоставленных командира указанного незаконного вооруженного формирования».

«Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», - рассказал российский генерал.

Минобороны России считает «Белые каски» близкими к запрещенной группировке «Джебхат ан-Нусра», недавно сменившей название на «Ахрар Аш-Шам».

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями Сирии химического оружия. Он отметил стягивание в район Персидского залива сил и средств США, способных наносить удары по наземным целям крылатыми ракетами Tomahawk. По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец USS Ross с 28 крылатыми ракетами Tomahawk, тогда как в Персидском заливе уже находится корабль УРО USS The Sullivans с 56 такими ракетами.

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - констатировал Конашенков.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом повлиять на власти Сирии, чтобы не допустить эскалации кризиса в провинции Идлиб – последнем крупном анклаве, подконтрольном оппозиции, среди которой доминируют исламисты. Об этом после телефонного разговора Меркель и Трампа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайбель. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ответил, что Россия призывает «коллег в Вашингтоне и Берлине повлиять на тех вооруженных оппозиционеров и те террористические структуры, с которыми они поддерживают контакт», чтобы избежать провокаций.

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Экономика
Новости

РБК узнал о планах Путина внедрить «эталонные тарифы» в ЖКХ и энергетике

Ведомости
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До конца июля 2019 г. регионы могут перейти на эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ и сетевом комплексе, долгосрочные тарифы на 5–10 лет, а также лишиться возможности поднимать тарифы для населения выше установленного уровня без согласования с ФАС. Соответствующие поручения президента Владимира Путина содержатся в проекте протокола по итогам заседания президентской комиссии по ТЭКу 27 августа, сообщает РБК со ссылкой на документ.

С предложением об эталонных тарифах выступил руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. Путин поручил правительству реализовать это предложение до 31 июля 2019 г., подтвердил изданию один из участников заседания.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов», – заявил Путин на комиссии.

Речь идет об эталонных затратах на модернизацию мощностей, пояснил «Ведомостям» федеральный чиновник, принимавший участие в заседании комиссии. Типовые решения модернизации ТЭС и их нормативная стоимость были разработаны Минэнерго и согласовывались с антимонопольным ведомством, указал «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королев: «Эти типовые проекты будут выноситься на конкурс, и генерирующие компании на их основе смогут сформировать свои предложения по цене мощности. Она также определяется на конкурсе и не регулируется государством».

Механизм позволит установить справедливую стоимость проектов модернизации, чтобы генерирующие компании не предлагали дорогие и необычные решения, считает Королев: «Это сделает предложения генераторов понятными и сопоставимыми. Для потребителей это означает прозрачное формирование цены на мощности».

Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков в зависимости от того, «как договоришься» с местными властями, указывал РБК один из участников обсуждения.

Внедрение механизма эталонных операционных затрат обсуждается в энергетической отрасли с начала 2017 г. ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для энергосбытовых компаний, она заработала с 1 июля 2018 г. ФАС оценивала экономию потребителей от новой методики расчета эталонной сбытовой надбавки в 12,7 млрд руб. за три года.

Политика
Новости

Пентагон рекомендовал Турции не покупать российские системы ПВО

Ведомости
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США обеспокоены покупкой Турцией, как состоящей в НАТО страной, российских систем противоракетной обороны, заявил министр обороны Джеймс Мэттис (его слова передало Reuters).

«Турция вводит российскую противовоздушную и противоракетную систему в периметр стран НАТО. Мы не можем интегрировать ее в НАТО. Да, это нас касается, и мы не рекомендуем этого», – сказал Мэттис журналистам.

Американские власти уже предупреждали Турцию, что она будет подвергнута санкциям, а контракт на поставку истребителей американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin может быть сорван, если Анкара не откажется от закупки ПВО у России.

Ранее США приостановили поставку Турции произведенных Lockheed Martin истребителей F-35 из-за закупки этой страной систем ПВО С-400 у России, сообщал Bloomberg. В общей сложности Турция по контракту на $10 млрд планировала получить от США 100 истребителей F-35. В июне Турция получила два первых истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin.

Финансы
Новости

WSJ узнала о планах Aston Martin стать публичной компанией

Ведомости
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Производитель автомобилей – британская компания Aston Martin осенью разместит свои акции на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официально компания объявит о своих планах 29 августа. Планируется, что в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Компания будет размещать акции, исходя из ее оценки на уровне $6 млрд, отмечает издание. Сделка, по данным издания, пройдет до конца года.

Издание напоминает, что спортивные автомобили Aston Martin предпочитает «британский суперагент 007» Джеймс Бонд. Автомобили этой марки появлялись во многих фильмах бондианы. Aston Martin DB5 – личная машина Бонда в фильмах «Золотой глаз» (1995 г.), «Завтра не умрет никогда» (1997 г.), «И целого мира мало» (1999 г.) и др. Автомобиль DB10 этого бренда появляется в том числе в последней части серии – «007: Спектр» (2015 г.).

Производственная база компании расположена в городе Гейдон в британском графстве Уорикшир. В июне компания представила в Нью-Йорке новый флагманский спорткар – DBS Superleggera. В линейке моделей он сменит Vanquish S. Стоимость купе DBS Superleggera составит почти $305 000, писало агентство Bloomberg. Ожидается, что спорткар будет конкурировать с Ferrari 812 Superfast.

В январе агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что британский производитель престижных спортивных автомобилей может быть оценен в 5 млрд фунтов стерлингов ($6,8 млрд) в ходе IPO. Источники агентства отмечали, что руководство Aston Martin провело предварительные консультации с советниками, в ходе которых обсуждалась оценка компании, сопоставимая с капитализацией Ferrari.

Листинг Aston Martin станет первым размещением от популярной марки спортивных автомобилей после того, как в октябре 2015 г. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой принадлежало 90% акций Ferrari, выставила на продажу 9% акций (17,2 млн) итальянского производителя спорткаров. В результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Ferrari привлекло $893 млн.

Aston Martin представил новый спорткар

Бизнес
Новости

«Алроса» может снизить дивиденды из-за трат на затопленный рудник

Ведомости
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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил выплату дивидендов за первое полугодие в размере 70% от свободного денежного потока, сообщил заместитель гендиректора алмазодобывающей компании Алексей Филипповский в ходе телеконференции с инвесторами (цитаты по «Интерфаксу»). Это нижняя граница дивидендных выплат при текущем уровне госдолга компании. В таком случае акционеры получат 43,67 млрд руб., или 5,93 руб. на акцию.

Решение принято в связи с неопределенностью размера предстоящих капитальных вложений в восстановление рудника «Мир», пояснил Филипповский. «Алроса» пока не сообщала об окончательном выборе проекта восстановления рудника, затопленного в августе прошлого года, и не прогнозировала возможный размер вложений. «На сегодняшний день решение не принято, обсуждаются разные варианты. Но эти капитальные затраты возможны, поэтому мы решили придерживаться нижней границы интервала выплат», – сказал Филипповский.

Новая дивидендная политика «Алросы» предусматривает выплаты акционерам на уровне от 70% до 100% от свободного денежного потока при соотношении чистого долга и EBITDA от 0 до 1 (на конец полугодия показатель составил 0,04). За первое полугодие весь денежный поток компании оценивается в 62 млрд руб.

По словам Филипповского, результаты «Алросы» за второе полугодие будут слабее с учетом реализации остатков алмазов в первом полугодии и падения добычи относительно 2017 г. В то же время «позиция по чистому долгу будет соответствовать интервалу выплаты дивидендов от 70 до 100%», заверил он. Замгендиректора «Алросы» Юрий Окоемов добавил, что во втором полугодии может наступить некоторое сезонное ослабление спроса на алмазы, кроме того, на рынке ожидается повышение доли более дешевого сырья. «Но мы не ожидаем сильных отклонений от результатов первого полугодия», – подчеркнул Окоемов.

Со стороны «Алросы» это первая выплата промежуточных полугодовых дивидендов. Дивиденды акционерам в 2017 г. составили 38,59 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО.

Авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа 2017 г. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту, в которой находился 151 человек, восемь горняков погибли. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, на его долю приходилось около 11% годовой добычи «Алросы». По оценкам компании, восстановление добычи на руднике может занять 7-8 лет.

«Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов. Компания на 33% принадлежит Росимуществу, 25% плюс 1 акция владеет Якутия, еще 8% принадлежит якутским улусам, в свободном обращении находится около 34% бумаг.

На руднике «Алросы» произошел прорыв воды

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