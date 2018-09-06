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Певица Юлия Самойлова заявила о желании эмигрировать в Европу

Представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать в Европу. Соответствующее видеообращение опубликовано в YouTube. Куда именно собирается уехать Самойлова, она не уточняет.

В Instagram певицы также выложено ее фото в аэропорту Шереметьево.

Сейчас артистка находится на борту самолета, рассказал телеканалу «360» агент певицы. С чем именно связано ее заявление, он не знает, но предполагает, что оно не носит политического характера.

Самойлова, с детства передвигающаяся на инвалидной коляске и имеющая первую группу инвалидности, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2017 г., проходившем на Украине, однако Служба безопасности страны запретила ей въезд (на три года) из-за ее выступления в Крыму в 2015 г. Россия отказалась выставлять другого представителя и не стала транслировать конкурс. После этого скандала регламент конкурса был уточнен. В нем появился запрет на делегирование исполнителей, въезд которым на территорию страны-хозяйки конкурса не разрешен.

В 2018 г. певица представила Россию на «Евровидении» в Лиссабоне, но не смогла пробиться в финал конкурса. Для российских исполнителей такое случается впервые с 2004 г., когда были введены полуфиналы. Главный приз конкурса Россия завоевала лишь однажды. В 2008 г. это сделал певец Дима Билан с песней «Believe».