Организаторы Евровидения уточнили регламент конкурса после скандала с Юлией Самойловой

В регламент песенного конкурса Евровидение вносятся изменения после ряда инцидентов, связанных с его проведением в Киеве в 2017 г., сообщается на сайте Европейского вещательного союза. С этого момента участие артистов, имеющих ограничение на въезд в страну - хозяйку конкурса, будет запрещен. Это же касается членов национальных делегаций.

В сообщении отмечается, что «самой неприятной проблемой» Евровидения-2017 стал запрет российской исполнительнице Юлии Самойловой участвовать в конкурсе из-за временного запрета на въезд в Украину после ее посещения Крыма в 2015 г. Организаторы конкурса отдельно подчеркнули, что Евровидение является неполитическим мероприятием и любая пропаганда здесь запрещена.

В июле сообщалось, что Европейский вещательный союз наложил «крупный штраф» на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за запрет участия Самойловой. Руководитель телерадиокомпании Зураб Аласания заявлял, что штраф может составить до 200 000 евро, и обещал его оспаривать.

Также в сообщении Европейского вещательного союза отмечается, что организаторы имеют право передать право проведения конкурса другой стране в случае срыва графика подготовки. Они указали, что ряд нежелательных инцидентов «едва не привели к возможному переносу мероприятия за пределы Украины, принимающей страны». Впредь союз намерен избежать подобных коллизий.