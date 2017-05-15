Путин одобрил отказ России от участия в «Евровидении»

Сегодняшние киевские власти не в состояние проводить мероприятия, подобные «Евровидению», считает президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», на пресс-конференции в Пекине он заявил, что считает правильным то, что в конкурсе отказались принимать участие российские структуры, «вовлеченные в процесс». «Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете», - добавил президент.

Россия в 2017 г. решила отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве после того, как певице Юлии Самойловой был запрещен въезд на Украину из-за ее выступления в Крыму без разрешения правительства Украины. Российские телеканалы отказались транслировать конкурс. Победителем «Евровидения-2017» стал представитель Португалии Сальвадор Собраль.