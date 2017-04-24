Три четверти россиян одобрили решение не транслировать «Евровидение»

Большинство россиян (75%) поддерживают решение «Первого канала», отказавшегося от трансляции песенного конкурса «Евровидение», сообщает ВЦИОМ. Только 18% респондентов не согласны с решением руководства телеканала.

За пять лет доля россиян, хоть раз смотревших «Евровидение», выросла до 82%. Доля постоянных зрителей (тех, кто старается следить за трансляциями ежегодно) не изменилась – 19%. Среди женщин (25%), респондентов в возрасте 60 лет и старше (28%) этот показатель заметно выше, чем среди мужчин (12%) и 18–24-летних (13%), а также 25–24летних (9%).

Никогда не смотрели «Евровидение» 17% россиян, показал опрос.

Ранее в этом году Россия приняла решение делегировать на «Евровидение» певицу Юлию Самойлову. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 г. на концерте в Крыму.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины призвала ЕВС не вмешиваться.

«Первый канал» в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса от России принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».