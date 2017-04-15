Россия может быть отстранена от участия в «Евровидении-2018»

Европейский вещательный союз, выступающий организатором «Евровидения», рассмотрит возможность отстранения России от участия в конкурсе в следующем году, сообщает «Лента.ру».

Решение будет принято после «Евровидения-2017». «В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», — заявили в ЕВС.

Такая мера может быть применена к России из-за отказа транслировать конкурс в этом году. Ранее Первый канал заявил, что не будет показывать «Евровидение-2017» из-за недопуска российской участницы.